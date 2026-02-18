Fenerbahçe Opet, evinde ilk avantajı aldı

FIBA Kadınlar Euroleuage yarı-final play-in ilk maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona'yı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 87-69 kazandı.
1. çeyrek: 19-14
Devre: 37-35
3. çeyrek: 67-55
Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan ekip, turu geçecek. Eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü mücadele 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 87-69 kazandı.
1. çeyrek: 19-14
Devre: 37-35
3. çeyrek: 67-55
Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan ekip, turu geçecek. Eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü mücadele 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.