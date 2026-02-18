18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-0DA
18 Şubat
AC Milan-Como
0-02'

Fenerbahçe Opet, evinde ilk avantajı aldı

FIBA Kadınlar Euroleuage yarı-final play-in ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Spar Girona'yı 87-69 mağlup etti.

calendar 18 Şubat 2026 21:33
Fenerbahçe Opet, evinde ilk avantajı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIBA Kadınlar Euroleuage yarı-final play-in ilk maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona'yı konuk etti. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 87-69 kazandı. 

1. çeyrek: 19-14
Devre: 37-35
3. çeyrek: 67-55

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan ekip, turu geçecek. Eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü mücadele 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.