18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

UEFA, Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık iddialarını soruşturuyor

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica-Real Madrid maçında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'a yönelik ırkçı davranış iddiaları üzerine UEFA soruşturma başlattı.

calendar 18 Şubat 2026 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA, Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık iddialarını soruşturuyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçında Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
 
UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." denildi.
 
Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.
 
Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
