Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, NBA'in tanking konusunu daha şeffaf ele alması ve hatta bunu benimsemesi gerektiğini savundu.



Cuban, X üzerinden yaptığı paylaşımda NBA yönetiminin taraftar beklentilerini yanlış değerlendirdiğini belirtti.



"NBA, taraftarların her gece takımlarının kazanma şansı için mücadele etmesini görmek istediğini düşünerek yanıldı. Hiçbir zaman böyle olmadı," ifadelerini kullanan Cuban, ligin aslında "basketbol işinde değil, taraftara deneyim sunma işinde" olduğunu vurguladı.



Cuban'a göre tanking, taraftarlara kulübün geleceği planladığını ve bir sonraki sezon daha güçlü olmayı hedeflediğini gösteriyor.



"Şampiyonluğa yaklaşmanın bir yolu drafttır. Takaslar ve maaş boşluğu da öyle. Tanking yaptığınızda bu üç alanda da gelişme şansınız artar."



NBA ise son dönemde tanking'i engellemek adına adımlar atmış durumda. Geçtiğimiz hafta Utah Jazz'e 500 bin dolar, Indiana Pacers'a ise 100 bin dolar para cezası verildi. Ceza, sağlıklı oyuncuların dinlendirilmesi nedeniyle oyuncu katılım politikasının ihlali gerekçesiyle kesildi.



NBA Komiseri Adam Silver, All-Star Haftası'nda yaptığı açıklamada, "Bu yıl tanking son dönemlerin en kötü seviyesinde" ifadelerini kullanırken, draft haklarının iptal edilmesi dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.



2000–2023 yılları arasında Mavericks'in çoğunluk sahibi olan Cuban ise takımların draft sıralamasını iyileştirme çabası nedeniyle cezalandırılmasına karşı çıktı.



"Tanking'i en az umursayan kişi kim biliyor musunuz? Üç çocuğunu maça getirmeye ve onlara favori oyuncusunun formasını almaya gücü yetmeyen bir ebeveyn."



Cuban ayrıca, Mavericks'in 2018 draftında Luka Doncic'i seçebilmesinde tanking stratejisinin payı olduğunu hatırlattı. Dallas, 2017-18 sezonunu 24-58 ile tamamlamıştı.



Cuban, "23 yılda sık sık tanking yapmadık. Ama yaptığımızda taraftarlarımız bunu takdir etti," sözleriyle açıklamasını tamamladı.



