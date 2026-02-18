18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Cuban: "NBA, tanking'i kucaklamalı"

Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, NBA'in tanking konusunu daha şeffaf ele alması ve hatta bunu benimsemesi gerektiğini savundu.

calendar 18 Şubat 2026 11:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cuban: 'NBA, tanking'i kucaklamalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, NBA'in tanking konusunu daha şeffaf ele alması ve hatta bunu benimsemesi gerektiğini savundu.

Cuban, X üzerinden yaptığı paylaşımda NBA yönetiminin taraftar beklentilerini yanlış değerlendirdiğini belirtti.

"NBA, taraftarların her gece takımlarının kazanma şansı için mücadele etmesini görmek istediğini düşünerek yanıldı. Hiçbir zaman böyle olmadı," ifadelerini kullanan Cuban, ligin aslında "basketbol işinde değil, taraftara deneyim sunma işinde" olduğunu vurguladı.

Cuban'a göre tanking, taraftarlara kulübün geleceği planladığını ve bir sonraki sezon daha güçlü olmayı hedeflediğini gösteriyor.

"Şampiyonluğa yaklaşmanın bir yolu drafttır. Takaslar ve maaş boşluğu da öyle. Tanking yaptığınızda bu üç alanda da gelişme şansınız artar."

NBA ise son dönemde tanking'i engellemek adına adımlar atmış durumda. Geçtiğimiz hafta Utah Jazz'e 500 bin dolar, Indiana Pacers'a ise 100 bin dolar para cezası verildi. Ceza, sağlıklı oyuncuların dinlendirilmesi nedeniyle oyuncu katılım politikasının ihlali gerekçesiyle kesildi.

NBA Komiseri Adam Silver, All-Star Haftası'nda yaptığı açıklamada, "Bu yıl tanking son dönemlerin en kötü seviyesinde" ifadelerini kullanırken, draft haklarının iptal edilmesi dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

2000–2023 yılları arasında Mavericks'in çoğunluk sahibi olan Cuban ise takımların draft sıralamasını iyileştirme çabası nedeniyle cezalandırılmasına karşı çıktı.

"Tanking'i en az umursayan kişi kim biliyor musunuz? Üç çocuğunu maça getirmeye ve onlara favori oyuncusunun formasını almaya gücü yetmeyen bir ebeveyn."

Cuban ayrıca, Mavericks'in 2018 draftında Luka Doncic'i seçebilmesinde tanking stratejisinin payı olduğunu hatırlattı. Dallas, 2017-18 sezonunu 24-58 ile tamamlamıştı.

Cuban, "23 yılda sık sık tanking yapmadık. Ama yaptığımızda taraftarlarımız bunu takdir etti," sözleriyle açıklamasını tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.