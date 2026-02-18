Olaylı Benfica - Real Madrid maçı sonrası açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçın ardından konuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica - Real Madrid maçında olay yaşandı! Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gördü. 52. dakikada ise Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.Vinicius Jr, oyunun durduğu anlarda hakeme doğru koşarak Prestianni'nin kendisine 'Maymun' dediğini söyledi.Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.Portekizli teknik adam,dedi.Mourinho, Real Madrid maçının 85. dakikasında kırmızı kart gördü. Deneyimli teknik adam, İspanyol devi ile gelecek hafta oynanaca rövanş maçında kulübede olmayacak.Benfica - Real Madrid maçındaki olayların merkezinde yer alan Vinicius Junior da maçın ardından konuştu."Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını tıkamaları gerekir.Ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar.Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hâlâ nedenini anlamıyorum.Ayrıca, bu tamamen işe yaramayan, kötü uygulanmış bir protokoldü!Özellikle büyük bir galibiyetten sonra ve manşetlerin Real Madrid hakkında olması gerekirken, bu gibi durumlarda yer almaktan hoşlanmıyorum, ama bu gerekli."Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe de yaşanan olaylarla ilgili konuştu.Yaşanan olayın Jose Mourinho ve Benfica ile alakası olmadığını söyleyen Fransız yıldız,dedi.Fede Valverde,dedi.Aurelien Tchouameni,diye konuştu.