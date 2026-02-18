Olaylı Benfica - Real Madrid maçı sonrası açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçın ardından konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica - Real Madrid maçında olay yaşandı! Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.
Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gördü. 52. dakikada ise Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.
"MAYMUN DEDİ"
Vinicius Jr, oyunun durduğu anlarda hakeme doğru koşarak Prestianni'nin kendisine 'Maymun' dediğini söyledi.
10 DAKİKALIK DURAKLAMA
Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.
MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.
"BENFICA IRKÇI DEĞİL"
Portekizli teknik adam, "Neyden pişman mı? Bak, ikisiyle de konuştum. Vinicius bana bir şey söylüyor, Prestini ise bambaşka bir şey. Tarafsız olmak istemiyorum ve Prestini'ye yüzde 100 inandığımı da söylemek istemiyorum... Fakat Vinicius'un bana anlattıklarının doğru olduğunu da söyleyemem. Söyleyemem, bilmiyorum... Bildiğim tek şey, gol atılana kadar harika bir maçtı, gerçekten harika bir maçtı! Benfica maça güçlü başladı, sonra Real Madrid çok güçlü bir kadroyla sahaya çıktı ve 30-35. dakikalarda oyunu kendi lehine çevirmeye başladı. Vinicius, sadece kendisinin veya Mbappe'nin atabileceği bir gol attı ve bu stadyumdaki 60.000 seyircinin öfkesini üzerine çekmek yerine, takım arkadaşları tarafından omuzlarda taşınmalıydı. Olay bu kadar basit. Vinicius Junior'a kutlamanın farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün efsanelerinden biri Eusebio ve o siyahi bir oyuncu… Benfica ırkçı bir kulüp değil." dedi.
RÖVANŞ MAÇINDA YOK
Mourinho, Real Madrid maçının 85. dakikasında kırmızı kart gördü. Deneyimli teknik adam, İspanyol devi ile gelecek hafta oynanaca rövanş maçında kulübede olmayacak.
VINICIUS'TAN AÇIKLAMA
Benfica - Real Madrid maçındaki olayların merkezinde yer alan Vinicius Junior da maçın ardından konuştu.
Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:
"Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını tıkamaları gerekir.
Ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar.
Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hâlâ nedenini anlamıyorum.
Ayrıca, bu tamamen işe yaramayan, kötü uygulanmış bir protokoldü!
Özellikle büyük bir galibiyetten sonra ve manşetlerin Real Madrid hakkında olması gerekirken, bu gibi durumlarda yer almaktan hoşlanmıyorum, ama bu gerekli."
KYLIAN MBAPPE'NİN SÖZLERİ
"DEVLER LİGİ'NDEN MEN EDİN"
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe de yaşanan olaylarla ilgili konuştu.
Yaşanan olayın Jose Mourinho ve Benfica ile alakası olmadığını söyleyen Fransız yıldız, "Irkçı biri olan Gianluca Prestianni, Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeli! Böyle biri, Avrupa'nın büyük turnuvasında nasıl oynayacak, buna nasıl izin vereceğiz? Vinicius Jr'a gittim ve o an ne yapmak istediğini sordum. Sahadan çıkmak istediğini belirtti. O ne isterse, onu yapacaktık! Biz, onun arkasındayız!" dedi.
Fede Valverde, "Bir şey söylemek için ağzını tişörtünle kapatıyorsan belli ki çok çirkin bir şey söylemek istiyorsun. Söylediği şey çok aşağılıkça bir şeydi." dedi.
Aurelien Tchouameni, "Vinicius Jr., Benficalı Prestianni'nin kendisine 'mono' (maymun) diye hakaret ettiğini söyledi. Gianluca Prestianni ise ona 'maricon' (i**e) dediğini söyledi." diye konuştu.
