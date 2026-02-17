Haber Tarihi: 17 Şubat 2026 15:32 -
Güncelleme Tarihi:
17 Şubat 2026 15:32
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Şubat 2026
Bugün (17 Şubat) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 17 Şubat maç takvimi
17 Şubat Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Şubat Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
17 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Şubat maç takvimi 17 ŞUBAT GÜNÜN MAÇLARI UEFA Şampiyonlar Ligi - Eleme Turu Play-off
20:45 Galatasaray-Juventus (TRT 1)
23:00 Borussia Dortmund-Atalanta (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Monaco-PSG (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Benfica-Real Madrid (TRT Tabii Spor)
1. Lig
14:30 Hatayspor-Iğdır FK (TRT Spor)
17:00 Ümraniyespor-Boluspor (TRT Spor)
20:00 İstanbulspor-Esenler Erokspor (TRT Spor)
