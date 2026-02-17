Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Şubat 2026

17 Şubat Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Şubat Salı günün maçları listesi...17 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Şubat maç takvimi20:45 Galatasaray-Juventus (TRT 1)23:00 Borussia Dortmund-Atalanta (TRT Tabii Spor 2)23:00 Monaco-PSG (TRT Tabii Spor 1)23:00 Benfica-Real Madrid (TRT Tabii Spor)1. Lig14:30 Hatayspor-Iğdır FK (TRT Spor)17:00 Ümraniyespor-Boluspor (TRT Spor)20:00 İstanbulspor-Esenler Erokspor (TRT Spor)