Trabzonspor'da savunma alarmı! Son 11 maçta 19 gol

Trabzonspor, Süper Lig'de son haftalarda savunma performansıyla hayal kırıklığı yaşıyor.

calendar 17 Şubat 2026 15:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da savunma alarmı! Son 11 maçta 19 gol






Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son haftalarda kalesini kapatamadı.
 
Süper Lig'de 22 maçta 26 gole engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.
 
Sezon başında savunmada daha iyi performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında 7 gol yerken son 11 maçta 19 gol yeme üzüntüsü yaşadı.
 
- Son 11 maçın 10'unda gol yedi
 
Trabzonspor, ligde son 11 maçın 10'unda topu, gol sonrası kalesinden çıkardı.
 
Ligin 12. haftasında 1-1'lik Corendon Alanyaspor ile başlayan süreçte bordo-mavili takım, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com. Antalyaspor karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında 3'er, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında da 4 gol sonrası topu başlama noktasına taşıdı.
 
Bu süreçte Karadeniz ekibi, sadece Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
 
- Uğurcan Çakır ile 4 maçta sadece 1 gol
 
Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 1 gol gördü.
 
Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
 
Karadeniz ekibi, Uğurcan Çakır ile kalesinde 0,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.
 
- Onana ile 1,38 gol ortalaması
 
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Kamerunlu Andre Onana'ya kalesini teslim etti.
 
Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçından itibaren bordo-mavili takımın kalesini koruyan Onana, 18 karşılaşmada 25 gole kalesini kapatamadı.
 
Trabzonspor, Onana'nın kaleyi koruduğu dönemde maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 1,39 oldu.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
