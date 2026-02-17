Trabzonspor'da savunma alarmı! Son 11 maçta 19 gol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor , son haftalarda kalesini kapatamadı.

Süper Lig'de 22 maçta 26 gole engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.

Sezon başında savunmada daha iyi performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında 7 gol yerken son 11 maçta 19 gol yeme üzüntüsü yaşadı.

- Son 11 maçın 10'unda gol yedi

Trabzonspor, ligde son 11 maçın 10'unda topu, gol sonrası kalesinden çıkardı.

Ligin 12. haftasında 1-1'lik Corendon Alanyaspor ile başlayan süreçte bordo-mavili takım, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com. Antalyaspor karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında 3'er, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında da 4 gol sonrası topu başlama noktasına taşıdı.

Bu süreçte Karadeniz ekibi, sadece Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

- Uğurcan Çakır ile 4 maçta sadece 1 gol

Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 1 gol gördü.

Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Uğurcan Çakır ile kalesinde 0,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

- Onana ile 1,38 gol ortalaması

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Kamerunlu Andre Onana'ya kalesini teslim etti.

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçından itibaren bordo-mavili takımın kalesini koruyan Onana, 18 karşılaşmada 25 gole kalesini kapatamadı.

Trabzonspor, Onana'nın kaleyi koruduğu dönemde maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 1,39 oldu.