New York Knicks'in G League temsilcisi Westchester Knicks, tecrübeli skorer T.J. Warren'ı kadrosuna dahil etti.



Geçtiğimiz sezon da Westchester forması giyen Warren, maç başına 23.7 sayı, 6.0 ribaund, 4.0 asist, 1.7 top çalma ve 0.8 blok ortalamaları yakalamıştı.



32 yaşındaki oyuncu %48.8 saha içi, %35.6 üç sayı ve %85.2 serbest atış yüzdeleriyle skor üretme konusundaki verimliliğini ortaya koymuştu.



Warren, NBA'de son olarak 9 Nisan 2024'te Minnesota Timberwolves formasıyla Washington Wizards karşısında bir dakikadan biraz fazla süre almıştı.



Tecrübeli oyuncunun kariyeri, Aralık 2020'de sol ayağında yaşadığı ciddi naviküler stres kırığı nedeniyle sekteye uğramış; geçirdiği birden fazla ameliyat sonrası yaklaşık iki sezon parkelerden uzak kalmıştı.



