17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 18 Şubat Çarşamba günü oyunları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 18 Şubat Çarşamba günü 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

calendar 17 Şubat 2026 10:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 18 Şubat Çarşamba günü oyunları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 18 Şubat Çarşamba günü 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 12. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve snowboard branşlarında 8 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini kadınlar slalom, biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak, kayaklı koşu erkekler ve kadınlar takım sprint serbest, serbest stil kayak kadınlar aerials, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak ve erkekler 500 metre ile snowboard erkekler slopestyle kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda 18 Şubat Çarşamba günkü madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.45 Kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

14.15 Kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

14.30 Serbest stil kayak kadınlar aerials (Livigno Kar Park)

15.28 Snowboard erkekler slopestyle (Livigno Kar Park)

15.30 Alp disiplini kadınlar slalom (Tofane Alp Disiplini Merkezi)

16.45 Biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak (Anterselva Biatlon Arena)

23.00 Kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak (Milano Sürat Pateni Arena)

23.32 Kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre (Milano Sürat Pateni Arena)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.