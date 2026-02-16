16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
1-031'
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Eden Hazard'tan Jose Mourinho itirafı!

Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard, The Guardian'a kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Chelsea'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra beklentileri veremeyip emekliliğe kararı alan Eden Hazard, İngiltere'nin köklü gazetelerinde The Guardian'a özel röportaj verdi.

''HAYAT ÇOK HIZLI GEÇİYOR''

Belçikalı futbolcu hayatın hızlı geçtiğini belirterek, ''Hayat çok hızlı geçiyor, özelliklede futbol. Dün 19 yaşındaydım ama bugün 35 yaşındayım'' diye konuştu.

''YEMEKLER İÇİN...''

Emeklilik kararını verme sürecini de açıklayan Hazard, ''Bu kararı ailem, çocuklarım, hava ve yemekler için aldım'' diye ekledi

''ARTIK TAKSİ ŞOFÖRÜYÜM''

Guardina verdiği eğlenceli röportajda özel hayatına da değinen başarılı futbolcu, ''Hayatım oldukça basit, beş çocuk babasıyım. Artık futbolcudan çok taksi şoförü gibiyim, çocuklarımı okula bırakıp alıyorum'' ifadesini kullandı.

''İNANILMAZ BİR DUYGUYDU''

Eden Hazard, milli takımı hakkında da konuşurken, '' Kardeşimle birlikte oynamak ve ülkemin kaptanı olmak inanılmaz bir duygu, 2018 Dünya Kupasında bunu yaşadım... Her ne kadar kupayı alamasak da, insanların bizim için söylediği sözler beni hala mutlu ediyor.'' dedi

''BENİ KADRODAN ÇIKARMIŞTI''

Başarılı futbolcu, eski antrenörü Jose Mourinho hakkında ise şu olayı anlattı;

"Lille'e maç izlemeye gittim ve dönüş yolunda pasaportumu kaybettim . Geç kaldım ve antrenmanı kaçırdım. Bir sonraki maçta beni kadrodan çıkardı ve bunun benim hatam olduğunu söyledi." 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 17 29 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 18 40 12
