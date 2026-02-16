Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez ayrılığı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı BAY geçen 13 puana sahip sonuncu Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzde teknik sorumlu olarak görev yapmakta olan Tolga Doğantez ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tolga Doğantez ve ekibine bugüne kadar verdikleri emekleri için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.



Sarı-lacivertli takımın başında bu sezon 19 maça çıkan Tolga Doğantez, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi elde edip 12 puan toplayabildi.