Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez ayrılığı

TFF 2. Lig'de son sırada yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı.

calendar 16 Şubat 2026 13:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez ayrılığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı BAY geçen 13 puana sahip sonuncu Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzde teknik sorumlu olarak görev yapmakta olan Tolga Doğantez ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tolga Doğantez ve ekibine bugüne kadar verdikleri emekleri için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Sarı-lacivertli takımın başında bu sezon 19 maça çıkan Tolga Doğantez, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi elde edip 12 puan toplayabildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
