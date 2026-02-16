16 Şubat
"İlk 11 belirlemek için yapay zeka kullandı" iddiası

FK Soçhi'nin eski genel direktörü Andrey Orlov, eski İspanyol teknik direktör Robert Moreno'nun takım yönetiminde "yapay zeka"yı kullandığını iddia etti.

16 Şubat 2026 12:49
Haber: AA
'İlk 11 belirlemek için yapay zeka kullandı' iddiası
Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zeka, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçhi'nin eski genel direktörünün, kulübün eski teknik direktörü Robert Moreno'yu kararlarını yapay zeka yardımıyla almakla suçlamasıyla futbol gündemine taşındı.
Basında yer alan haberlere göre, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçhi'nin eski genel direktörü Andrey Orlov, kulübün eski çalıştırıcısı İspanyol teknik direktör Robert Moreno'nun takım yönetiminde ChatGPT'yi neredeyse her olayda kullandığı iddiasını ortaya attı.

Orlov, İspanyol futbol adamının antrenman programları, seyahat planları, oyuncuların uyku saatleri, maç stratejileri, kadrolar, transfer tercihleri gibi birçok konuda yapay zekadan yardım aldığını öne sürdü.

Moreno'nun bazı konularda yapay zeka önerilerini "tamamıyla" uyguladığını savunan Orlov, iddialarıyla spor dünyasında dikkati çekti.

MORENO İDDİALARI REDDETTİ!

İspanyol teknik direktör Robert Moreno hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moreno, kulüpten ayrıldığı tarihte Orlov'un artık FK Soçhi'de görev yapmadığını vurgulayarak "Maçlara hazırlanırken, ilk 11'i belirlerken ya da oyuncu seçimi yaparken hiçbir zaman ChatGPT ya da başka herhangi bir yapay zeka aracı kullanmadım." dedi.

"Günümüzün her modern profesyonel teknik ekibi gibi, bilgiyi düzenlemek amacıyla standart performans yazılımları, video analizleri ve veri taraması (data scouting) kullanıyoruz." diyen Moreno, buna rağmen "sportif ve insani tüm kararların" kendisi ve ekibi tarafından alındığını vurguladı.

Moreno, Orlov'un verdiği mülakatta kulüpten ayrılmasının bunlarla ilişkilendirilmediğini ve karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini söyledi.

İspanyol teknik direktör, iddiaların geçmişte yaşanan mesleki görüş ayrılıklarından kaynaklandığını ve "çalışma gerçekliğini yansıtmadığını" ifade etti.

Moreno ayrıca, Orlov'un yaptığı açıklamada, kulüpten ayrılmasının yapay zeka kullanımı nedeniyle olduğunu ima eden herhangi bir ifade olmadığını söyledi.

MORENO: "TEKNOLOJİ İNSAN GÜCÜNÜ DESTEKLEMELİ, YERİNİ ALMAMALI"

Futbolda yapay zeka kullanımına bakışına yönelik soruya Moreno, "Teknolojinin her zaman insan yeteneğine destek olması gerektiğine, asla onun yerini almaması gerektiğine inanıyorum. Yenilik, ancak liderin tecrübesine ve grubun sezgisine hizmet ettiği ölçüde değerlidir." yanıtı verdi.

Moreno, kariyerinde yeni meydan okumalara odaklandığını ve büyük bir heyecana sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Moreno, kariyerinde daha önce İspanya Milli Takımı, Fransız ekibi Monaco ve İspanyol temsilcisi Granada gibi kulüplerde de görev aldı.

