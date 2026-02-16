Göztepe'den beklenmedik puan kaybı

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe evinde düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor'la golsüz berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti. Geçen hafta da Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe, son 2 haftada hem gol atamadı hem de alt sıralardaki rakiplerine karşı 4 puan kaybetti.



Gol yollarında üretkenlik sıkıntısı yaşayan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un yokluğu da Kayserispor maçına etki etti. Göztepe, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda çok kritik maça çıkacak.



STOİLOV: "ÜRETKEN OLAMADIK"



Teknik direktör Stanimir Stoilov pozisyon üretmekte zorlandıklarını ifade etti. Zecorner Kayserispor maçında görev yapamayan Juan ve Jeferson'un eksikliğini hissettiklerini ifade eden Bulgar teknik adam, "Gol anlamında, pozisyon anlamında üretken olamadık. Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda orta bölgede nedensiz yere çok fazla top kaybı yaptık. Orada daha fazla kenarları kullanmamız, oradan ortalar yapmamız gerekiyordu. Duran topları da istediğimiz gibi değerlendiremedik. Bunlarla beraber çok fazla eksik oyuncumuz vardı, sakatlıklar vardı. Bu genel anlamda rekabet gücümüzü maç içerisinde düşürdü. Daha fazla oyuncuyu öne alabilirdik. Bunu da yapamadık. Puan kaybından ötürü çok üzgünüz" dedi.



SAKATLAR BELİRSİZ



Beşiktaş karşılaşması öncesi sakat oyuncuların takıma dönmesini umduğunu dile getiren Stoilov sözlerini şu şekilde tamamladı: "Oyuncularımız dönerse yeterince değişiklik yapabiliriz. Çünkü bunu maalesef bu maçta yapamadık. Öncelikle dönen oyuncuların durumunu göreceğiz. Onlara göre organizasyonumuzu yapacağız ama Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk. Çok büyük değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Dönen oyuncularımızın durumuna göre değerlendirmelerde bulunacağız. Antunes ve Arda oynadı ancak iki oyuncumuzda birkaç antrenmana çıktı."



