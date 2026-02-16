16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Luciano Spalletti'den Beşiktaş'a ret!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin, yaz aylarında Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmeler...

calendar 16 Şubat 2026 11:56 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 12:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luciano Spalletti'den Beşiktaş'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Juventus karşılaşması İtalya'da da büyük bir heyecanla bekleniyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport, bu maç öncesi bir yazı kaleme aldı. İtalyan basınında yer alan haberde, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti ile ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, yaz aylarında serbest durumda olduğu dönemde Türkiye'den Beşiktaş'tan bir teklif aldı. [Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasından hemen önce]

İtalyan teknik adam, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmedi ve siyah-beyazlıları reddetti.

66 yaşındaki Spaletti, Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Ekim ayında Juventus ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'un başında bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Spaletti, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
