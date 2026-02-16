Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi bu kez farklı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus karşılaşması farklı olacak.
Okan Buruk, Devler Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarına kadroda büyük eksiklerle çıkmış ve hamle konusunda sıkıntı yaşamıştı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılı teknik adam, ara transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından bu kez Juventus karşısında alternatifli bir kadroya sahip olacak. Bu kadroyu iyi kullanmayı planlayan 52 yaşındaki teknik adam, Juventus karşılaşması için farklı planlar hazırladı.
*Galatasaray, statü gereği Atletico Madrid ve Manchester City maçlarında yeni transferlerini kullanamamıştı.
