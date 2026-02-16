15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi bu kez farklı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus karşılaşmasında bu kez alternatifli bir kadroya sahip olacak.

calendar 16 Şubat 2026 08:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi bu kez farklı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus karşılaşması farklı olacak.

Okan Buruk, Devler Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarına kadroda büyük eksiklerle çıkmış ve hamle konusunda sıkıntı yaşamıştı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, ara transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından bu kez Juventus karşısında alternatifli bir kadroya sahip olacak. Bu kadroyu iyi kullanmayı planlayan 52 yaşındaki teknik adam, Juventus karşılaşması için farklı planlar hazırladı.

*Galatasaray, statü gereği Atletico Madrid ve Manchester City maçlarında yeni transferlerini kullanamamıştı.




  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
