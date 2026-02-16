Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2027 NBA All-Star organizasyonunda düzenlenecek üç sayı yarışmasına katılacağını açıkladı.



Curry, Phoenix'te gerçekleştirilecek organizasyonda yeniden parkede olacağını NBC yayınında duyurdu.



Los Angeles'taki All-Star hafta sonunda veteran oyuncu Damian Lillard'ın yarışmayı kazanmasından etkilendiği düşünülen Curry, diz sakatlığı nedeniyle forma giymediği All-Star maçında bu açıklamayı yaptı. Curry ayrıca eski takım arkadaşı Klay Thompson'ı da yarışmaya katılmaya ikna etmeye çalışacağını söyledi.



Curry, üç sayı yarışmasını en son 2021 yılında Atlanta'da, daha önce ise 2015'te New York'ta kazanmıştı. Thompson ise 2016'da Toronto'da birincilik elde etmişti.



Lillard'ın Cumartesi günü üçüncü kez üçlük yarışmasını kazanmasıyla birlikte bu başarıyı elde eden üçüncü oyuncu olması dikkat çekerken, Curry de bir şampiyonluk daha yaşaması halinde aynı başarıya ulaşabilecek.



NBA tarihinin en fazla üçlük isabeti bulan oyuncusu olan Curry, kariyerinde sekiz kez bu kategoride lig lideri oldu. Yıldız oyuncu bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39.1 isabet oranıyla oynuyor.



