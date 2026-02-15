15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
0-116'
15 Şubat
Lorient-Angers
1-016'
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
2-055'
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
0-01'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-028'
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0IPT

Memik Yılmaz: "Azıcık futbol bilgisi olan nasıl doğrandığımızı görecek"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin kulüp başkanı Memik Yılmaz, basın mensuplarına hakemler hakkından açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Şubat 2026 18:36 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin kulüp başkanı Memik Yılmaz, son 3-4 maçta hakemler tarafından haklarının yenildiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, futbol açısından güzel bir günde, bir haksızlığın yaşandığını ifade etti.

Hiçbir yönetici, başkan ve oyuncunun maç bittikten sonra çıkıp hakem konuşmaması gerektiğini aktaran Yılmaz, hakemlerin arkasında en çok duran Anadolu kulübü başkanı olduğunu anlattı.

Maçın hakemi Fatih Tokail'in son 2 yılda sadece 2 Süper Lig maçında görev yaptığını kaydeden Yılmaz, "Birisi Kasımpaşa, diğeri Kocaelispor maçımız. Bu hakem bizi çok seviyor, hiç başka bir maça gitmiyor. Böyle hakemlere. yazık. Aslında FIFA kokartı vermeleri lazım. Azıcık futbol bilgisi olan, uzaktan yakından azıcık futbol bilen insanlar bu maçta Gaziantep FK'nin nasıl doğrandığını görecek. 2 maçımızı yönetmiş. Zor kurtulmuşuz." dedi.

Yılmaz, kimsenin hakkının yenmediği, adaletli yönetimlerin olmasını istediklerini belirterek, "Kocaelispor'u tebrik ediyorum. İki takımın da Türk futbolu adına güzel hocaları var. İyi işler yapacaklarına, ileride daha iyi olacaklarını umut ediyorum. Üzgünüz, yaşananları hak ettiğimizi düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

"Gaziantep nasıl olsa sesini çıkarmıyor diye bu kadar bir kulübün üzerine gelinmez" diyen Yılmaz, "Bu konuşmayla bir şeyin değişmeyeceğini de biliyorum. 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz. Hangi takım olursa olsun yazık. Çıkarsınız şerefinizle yenersiniz, onurunuzla yenilirsiniz. Futbolda bunlar var ama bu sezonun başından beri ilk defa bir maç yönetiyor. Türk futbolu adına bunu herkesin değerlendireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

