15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
1-143'
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-055'
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
2-253'
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
1-043'
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-043'
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-041'
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-287'
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
0-013'
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-179'
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Kai Jones'in sözleşmesi uzatıldı

Anadolu Efes'te Kai Jones'un sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

calendar 15 Şubat 2026 17:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
Kai Jones'in sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Başarılı oyuncumuz Kai Jones ile olan sözleşmemizi 2 sezon daha uzattık." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon başında takıma katılan Bahamalı uzun forvet, Efes forması ile 40 maça çıkarken 572 dakika sahada kaldı.

Oyunda kaldığı süre boyunca 167 sayı kaydeden Jones, 15'te asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
