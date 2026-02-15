Kai Jones'in sözleşmesi uzatıldı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.



Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Başarılı oyuncumuz Kai Jones ile olan sözleşmemizi 2 sezon daha uzattık." ifadeleri kullanıldı.



PERFORMANSI



Bu sezon başında takıma katılan Bahamalı uzun forvet, Efes forması ile 40 maça çıkarken 572 dakika sahada kaldı.



Oyunda kaldığı süre boyunca 167 sayı kaydeden Jones, 15'te asist yaptı.



