Fenerbahçe'ye yine Galatasaray'dan transfer: Çağrı Balta

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, futbolu Galatasaray'da bırakan babasının izinden gitmiyor.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, A Takım'da süre bulamayacağını düşünen Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı.
Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 2008 doğumlu yıldız adayı, Galatasaray'la sözleşme imzalamadı.
FENERBAHÇE SON AŞAMADA
Son yıllarda Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi Florya ürünü gençleri kapan Fenerbahçe, Mayıs ayında 18 yaşına girecek Çağrı Balta ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.
Galatasaray'ın U19 Takımı'nda forma giyen genç santrfor Hakan Çağrı Balta, bu sezon 21 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.
