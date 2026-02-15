Okan Buruk'tan Juventus maçı öncesi zor karar!

Süper Lig'de Eyüpspor maçını kayıpsız geçen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Juventus maçının hazırlıklarına başladı.
KANATLARDA BÜYÜK REKABET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşılaşmasında kadroda oldukça zorlu bir karar verecek. Sarı-kırmızılılarda kanat bölgesi için 2 formaya 5 aday bulunuyor.
LEROY SANE, NOA LANG
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Leroy Sane, Juventus karşılaşmasında forma giyebilecek. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Noa Lang da forma şansı bulduğu 3 maçtaki etkili oyunu ile dikkat çekti.
BARIŞ ALPER VE YUNUS AKGÜN
Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de kanatlar için öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Okan Buruk, Juventus maçını düşünerek Barış Alper Yılmaz'ı Eyüpspor maçında yedek başlatmıştı. Sarı-kırmızılılarda son dönemde 10 numara olarak forma giyen Yunus Akgün de ligdeki Eyüpspor maçında kanatta görev almıştı.
ROLAND SALLAI
Galatasaray'da son dönemde sağ bek olarak forma giyen Roland Sallai de kanat bölgesi için alternatifler arasında yer alıyor. Sacha Boey veya Wilfried Singo'nun sağ bekte forma giymesi durumunda Macar futbolcu da ön hatta görev alabilir.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Juventus maçında kanatlarda görev vereceği isimler büyük bir merakla bekleniyor.
