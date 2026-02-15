15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
14:30
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
14:15
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
14:30
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Okan Buruk'tan Juventus maçı öncesi zor karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında kanat bölgesi için oldukça zorlu bir karar verecek. Sarı-kırmızılılarda 2 formaya 5 aday bulunuyor.

15 Şubat 2026 10:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Juventus maçı öncesi zor karar!






Süper Lig'de Eyüpspor maçını kayıpsız geçen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Juventus maçının hazırlıklarına başladı.

KANATLARDA BÜYÜK REKABET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşılaşmasında kadroda oldukça zorlu bir karar verecek. Sarı-kırmızılılarda kanat bölgesi için 2 formaya 5 aday bulunuyor.

LEROY SANE, NOA LANG

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Leroy Sane, Juventus karşılaşmasında forma giyebilecek. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Noa Lang da forma şansı bulduğu 3 maçtaki etkili oyunu ile dikkat çekti.

BARIŞ ALPER VE YUNUS AKGÜN

Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de kanatlar için öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Okan Buruk, Juventus maçını düşünerek Barış Alper Yılmaz'ı Eyüpspor maçında yedek başlatmıştı. Sarı-kırmızılılarda son dönemde 10 numara olarak forma giyen Yunus Akgün de ligdeki Eyüpspor maçında kanatta görev almıştı.

ROLAND SALLAI

Galatasaray'da son dönemde sağ bek olarak forma giyen Roland Sallai de kanat bölgesi için alternatifler arasında yer alıyor. Sacha Boey veya Wilfried Singo'nun sağ bekte forma giymesi durumunda Macar futbolcu da ön hatta görev alabilir.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Juventus maçında kanatlarda görev vereceği isimler büyük bir merakla bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

