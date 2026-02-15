15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
14:30
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
14:15
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
14:30
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom deplasmanında!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Karşıyaka ile karşılaşacak.

15 Şubat 2026 10:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom deplasmanında!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. 

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 19 maçta 17 galibiyet elde etti. Son olarak Galatasaray MCT Technic'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 79-77'lik skorla galip ayrıldı. 

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ise oynadığı 27 maçta aldığı 20 galibiyetle zirvedeki yerini koruyor. EuroLeague'de son olarak Panathinaikos Aktor'a konuk olan sarı lacivertliler, sahadan 85-83'lük skorla galip ayrıldı.

TÜRK TELEKOM'DA SON DURUM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 19 maçta 12 galibiyet elde eden Türk Telekom, puan cetvelinin beşinci sırasında yer alıyor. Son olarak Aliağa Petkim Spor'a konuk olan Türk Telekom, sahadan 86-77'lik skorla mağlup ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
