Fenerbahçe Beko, Türk Telekom deplasmanında!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.



Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 19 maçta 17 galibiyet elde etti. Son olarak Galatasaray MCT Technic'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 79-77'lik skorla galip ayrıldı.



Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ise oynadığı 27 maçta aldığı 20 galibiyetle zirvedeki yerini koruyor. EuroLeague'de son olarak Panathinaikos Aktor'a konuk olan sarı lacivertliler, sahadan 85-83'lük skorla galip ayrıldı.



TÜRK TELEKOM'DA SON DURUM



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 19 maçta 12 galibiyet elde eden Türk Telekom, puan cetvelinin beşinci sırasında yer alıyor. Son olarak Aliağa Petkim Spor'a konuk olan Türk Telekom, sahadan 86-77'lik skorla mağlup ayrıldı.



