14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Voleybolda derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe

SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşılaşacak.

calendar 15 Şubat 2026 09:51
Haber: Sporx.com
Voleybolda derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı karşı karşıya gelecek.

15 Şubat Pazar günü saat 16.30'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan canlı ekranlara gelecek.

17 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana bir maç eksiği ile haftaya altıncı, 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray HDI Sigorta üçüncü sırada girdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
