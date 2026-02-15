SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı karşı karşıya gelecek.
15 Şubat Pazar günü saat 16.30'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan canlı ekranlara gelecek.
17 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana bir maç eksiği ile haftaya altıncı, 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray HDI Sigorta üçüncü sırada girdi.
Voleybolda derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe
SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşılaşacak.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı karşı karşıya gelecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Domenico Tedesco tarihi rekorun eşiğinde!
-
9
Talisca'dan Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk yanıtı
-
8
Chibuike Nwaiwu: "Bundan nefret ediyorum!"
-
7
Juventus: "Bu hakemlerle lig bitmez! VAR değişsin!"
-
6
Dev düellonun galibi Fenerbahçe
-
5
Sadettin Saran'dan Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk mesajı!
-
4
Asensio: "Çok iyi olduğumu hissediyorum"
-
3
Trabzonspor tribünlerinden tepki
-
2
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşımlar
-
1
Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler için yanıt!
- 09:51 Voleybolda derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe
- 09:46 40 yıllık Galatasaraylı gibi: Noa Lang!
- 09:45 Altay Bayındır'dan Beşiktaş için yeşil ışık
- 09:35 Beşiktaş'ta alarm: Dersimiz savunma
- 09:34 Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında
- 09:20 Galatasaray'da Icardi için sözleşme gelişmesi
- 09:19 Galatasaray'da kulübe etkisi!
- 09:14 Yazarlardan Trabzonspor yorumları
- 04:06 Keshad Johnson, 2026 NBA Smaç Yarışması'nı kazandı
- 03:25 Team Knicks, 2026 NBA All-Star Shooting Stars'ta şampiyon oldu
- 03:06 Lillard tarih yazdı, 3 Sayı Yarışmasını üçüncü kez kazandı
- 02:24 Kış olimpiyatlarında Norveç rüzgarı
- 02:13 Sürat pateninde altın madalya Hollanda'nın
- 02:03 Juventus: "Bu hakemlerle lig bitmez! VAR değişsin!"
- 01:43 beIN Trio'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumları
- 01:39 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 01:05 Arda Güler 11 başladı, Real Madrid coştu
- 00:53 Liverpool; Ferdi'li Brighton'ı eledi!
- 00:45 Inter, 90'da Juventus'un hayallerini yıktı!
- 00:40 Milli judocu Muhammed Ali'den gümüş madalya
- 00:32 Marco Asensio derbide parladı, paylaşımıyla mest etti!
- 00:29 Sultanlar Liginde Galatasaray, uzatmada galip!
- 00:23 Ertan Torunoğulları'ndan forvet cevabı!
- 00:18 Tim Jabol Folcarelli: "Daha fazlasını hak ettik"
- 00:14 Beşiktaş, Celje deplasmanından mağlup döndü
- 00:07 Ünilig Türkiye başladı
- 23:52 Joao Pereira: ''İyi iş çıkardık''
- 23:48 Jannie Flock'dan altın madalya
- 23:23 Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi
- 23:01 Son galibiyet Avcı ile!
- 22:54 Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşımlar
- 22:47 Kayakla Atlama'da; Fatih Arda 37'nci, Muhammed Ali 48'nci oldu
- 22:46 Sadettin Saran'dan Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk mesajı!
- 22:45 Chibuike Nwaiwu: "Bundan nefret ediyorum!"
- 22:34 Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler için yanıt!
- 22:29 Trabzonspor ve Fatih Tekke'nin derbi kabusu!
- 22:29 Domenico Tedesco tarihi rekorun eşiğinde!
- 22:27 Asensio: "Çok iyi olduğumu hissediyorum"
- 22:22 Talisca'dan Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk yanıtı
- 22:06 Trabzonspor tribünlerinden tepki
- 22:02 Dev düellonun galibi Fenerbahçe
- 21:45 Yedi gollü nefes kesen maçta gülen taraf Keçiörengücü!
- 21:29 Trabzonspor'dan Cardozo'ya plaket
- 21:24 Fenerbahçe'de Marco Asensio, uçuşa geçti!
- 21:05 Fenerbahçe'den faul itirazı
- 21:01 Trabzonspor'da ceza sahasının tek hakimi: Paul Onuachu
- 20:52 Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu çıkışa geçti!
- 20:45 Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada
- 20:34 Trabzonspor'dan gol öncesi 'el' itirazı
- 20:24 Talisca forvet oldu, yine boş geçmedi
- 20:23 Trabzonspor'da Muçi fırtınası!
- 20:13 Manchester City, FA Cup'ta iki golle turladı!
- 19:48 Beşiktaş Gain'den Bursaspor'a 27 sayı fark!
- 19:44 Harry Kane başlattı, Goretzka bitirdi!
- 19:43 Göztepe, Beşiktaş deplasmanında kazanmayı bildi
- 19:43 Ozan Kabak attı, Hoffenheim üç golle kazandı!
- 19:36 Fatih Tekke: "Bu maçın değerinin herkes farkında"
- 19:27 Albert Riera, 7 haftalık hasreti bitirdi
- 19:23 Recep Uçar: ''İyi başlamadık ama iyi bitirdik''
- 19:22 Bayer Leverkusen, St.Pauli'ye acımadı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Juventus: "Bu hakemlerle lig bitmez! VAR değişsin!"
Manchester City, FA Cup'ta iki golle turladı!
Harry Kane başlattı, Goretzka bitirdi!
Albert Riera, 7 haftalık hasreti bitirdi
Bayer Leverkusen, St.Pauli'ye acımadı
West Ham, Summerville ile uzatmalarda turladı!
Dominik Szoboszlai'nin hayali Real Madrid
Tottenham, Igor Tudor'u açıkladı
Pochettino: "Bu seviyedeki oyuncuları yönetmek kolay değil"
Khephren Thuram, Inter kadrosunda yok!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|21
|11
|7
|3
|27
|12
|40
|5
|Beşiktaş
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|6
|Başakşehir
|21
|9
|6
|6
|36
|22
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Gaziantep FK
|21
|7
|7
|7
|29
|35
|28
|9
|Kocaelispor
|21
|7
|6
|8
|18
|22
|27
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|16
|Kasımpaşa
|21
|3
|7
|11
|16
|29
|16
|17
|Kayserispor
|21
|2
|9
|10
|17
|43
|15
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12