14 Şubat Sevgililer Günü Şiirleri - 2026

SEVGİLİLER GÜNÜ KISA MESAJLARI

Bu önemli günde() facebook, twitter ve instagram'da resimler ve sözler paylaşmak isteyenler haberimizden tüm içeriklere erişebilirler. 14 Şubat Sevgililer Günü için resimli mesajlar arayanlar buraya... İşte en güzel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, paylaşımları...Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile…*Sana gülüm diyorum gülü sevdiğim için. Güle benzetmiyorum çabuk solduğu için.Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım . Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!*Seni sonsuza dek bekleyebilirim ama sonsuzlugun sonunda sen oldugun sürece..*Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı…*Tik tik! Kimse varmı? Ben dili baldan tatlı, yüzü güneşe benzeyen, bakıldığı zaman sevgiyi andıran, gülüşüyle cana can katan birisine bakmıştım oralardamı acaba?*Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni SEVMEK…*Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.*Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkası görülmez. Arkadaşlık bir sırdır anahtarı verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez…Sevgi, el ele tutuşmaktır,Sevgi, göz göze bakışmaktır.Sevgi, bir kelebek,Sevgi, bazen de bir çiçek.Sevgi, hırlaşmak değil paylaşmak,Sevgi, kavga değil aşkla yaklaşmak.Sevgi, yürekte duyulan kıpırtı,Sevgi, gözde görülen pırıltı.Sevgi, yuva sıcağı,Sevgi, ana kucaşı.Sevgi, esirgemek, kollamak,Sevgi, bir yetim saçı okşamak.Sevgi, goncadır, gül olup açılan,Sevgi, şekerdir, dillerden saçılan.Sevgi, çevredir, yeşildir daldır,Sevgi, sohbettir, muhabbettir baldır.Sevgi, gönlü hoş tutan hece,Sevgi, aydınlık, pırıl pırıl gece.Sevgi, var ile yok arası,Sevgi, iki kaşın arası.Sevgi, nimet, aş ekmek,Sevgi, bir türkü, bir gayde çekmek.Sevgi, var olmak, var olanı bilmek,Sevgi, haddini bilmek, kendine gelmek.Sevgi, kul olmak, kulluk etmek,Sevgi, Yaradan'a şükretmek.Sevgililer Günü, bizim için hergün.Sen sevdiğimsin her anımda aklımda olansınEn değerli varlığımsın en başta aşkımsınVarlığımın sebebisin ::Gülüşlerin bana yeter gülümİkazsızca seviyorum diye biliyorum işte;;;Leyla'yı andırdın bana mecnun misaliyim,,Ey deli yüreğimin dermanı, devasıResimlerin ağlatıyor aşkını ben deGüller sıralandı aralarında ki tek güzel sen idinÜstüne aşkım yazılıNe güzelsin senÜzülme sevdiğimsin sevgilim sevgililer günün kutlu ve benimle olsun…Sevgililer Günü İle İlgili ŞiirlerGözlerin nehir,Kirpiklerin köprü olsa,Ben üzerinden geçerken ipler kopsa,ve düştüğüm yer dudakların olsa,Sevgililer Gününde bir öpücük borçlusun bana.................................................................................Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan,Bazıları için hüsran.Kimi için sevdiklerine sevgisini paylaşmak için çok,Anlamlı bir gün.Kimi için keşkelerle ya da hayallerle hüzünlü,Anlamsız bir gün.Birde tabiki yeni ayrılanlar ya da bir sene önceki,14 Şubat'ı arıyanlar ya da sevdiklerine kavuşamayanlar,Belki kalplerinden bir kırmızı gül,Belki sadece gözlerinin içine bakıp: Seni Seviyorumdemek isteyenler...Acaba Sen hangisindensin?*Bu mesajı silersen benden hoşlanıyorsun, silmezsen beni istiyorsun, cevap verirsen beni seviyorsun, vermezsen bensiz yapamıyorsun. Hadi bakalım ne yapacaksın?*Benim için seni görmek suya benzer,seni yaşamak ise nefes almaya. Susuz üzgün yaşarım ama nefes almadan ASLA…*Seni yıldızlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yakınsın bana. Tek fark var onlar bin tane sen BİR tane…*Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende*Dünyada birçok insan var kimi şu anda gülüyor kimi şu anda ağlıyor. Dünyanın bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda şu anda mesajımı okuyor.*Deniz kenarındaki çakıl taşlarını birer birer topla. Sonra yine birer birer atarsın. Bazılarını atmaya kıyamazsın işte sen o kıyamadıklarımdasın.*Hayatın sebebi sevgi ise, sevgi paylaşmak ise, paylaşmak dostluk ise, dostluk hatırlamak ise unutulmadın. SENİ SEVİYORUM…*Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin*Güneşin bile buz tuttuğu bir yerde yanan bir öpşey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir*Bakışlar vardır insanı ömür boyu ağlatan Yollar vardır aşılması güç olan Kalpler vardır acılarla parçalanan Ve insanlar vardır ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte bırakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan…*Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağınaufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!*Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmurolup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.*Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!Sana MecburumGözlerin ufkumda bir nur inan kiEn umutsuz karanlık gecelerdeSeninle kördüğüm gibiyim sankiÇözülmek bilmeyen bilmecelerdeSeni sevip de unutmak mümkün mü?Kalbime vurulan mühür gibisinBen deli divane hayat küskünüSen daha taptaze ömür gibisinSen bir leyla isen ben de mecnunumBir sana yangınım bir sana vurgunumSensiz yaşayamam anlıyor musunHava gibi su gibi sana mecburumSensin içli sevdam nazlı çiçeğimBenim tatlı hülyam haklı gerçeğimBu can bu bedende var oldukçaSeni ölümüm gibi bekleyeceğimUyurken seni izlemek vardı şimdi. Kokunda sarhoş olmak. Seni uyandırmak için can atmak ama kıyamamak. aşkım sevgililer günün kutlu olsun.Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun.Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var.Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek. Sevgililer günümüz kutlu olsun Bitanem.Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.En imkansız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.İnsanlığın alçaldığı bir dünyada Bir insanı sonsuz sevebilmek ne güzelHep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var; Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin...Ben senin en çok gülüşünü sevdim Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran...Sevmek. Seni alabildiğine sevmek.. Hiçbir şeyi umursamadan, bütün karanlıkları hiçe sayarak sevmek tutmak ellerinden, o derinlere inmek, gitmek oralara, o yerlere orda hep sen olmalı, seni yaşamak ve olduğun yerde bile.Git gide alışıyorum sana. Hiç bir alışkanlık bu kadar güzel olamaz.Ben senin en çok sesini sevdim. Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi...Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Ve böylesi bir günde gelmesende görmesende sevmesende en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...İster uzun süreli bir ilişkiniz olsun ister ilk Sevgililer Günü kutlamanız olsun, bu özel gün her kadın için her zaman önemlidir. Bu özel günde sevginizi daha çok hissetmek ve rüya gibi bir gün yaşamayı beklerler. Aslında birbirinden yaratıcı ve romantik sürprizlerle sevgilinizi mutlu etmek, sanıldığı kadar da zor değildir!Bir kadına alınabilecek en güzel hediyenin mücevher olduğuna inanıyorsanız, her taktığında kalbi gibi parlayacak kolye ve bileklik modellerine de göz atabilirsiniz. Hediyenizin yanına iliştireceğiniz küçük bir notla oyuncak ayıcıklı Sevgililer Günü sepeti, sevgilinizin yüzünde kocaman bir tebessüm bırakacaktır.Sevgililer Günü deyince aklına gül yaprakları gelmeyen yoktur. Gülün en güzel kırmızılarıyla aşkını ortaya dökmek isteyenlere özel seçtiğimiz yapraklı ve mumlu setlerle, partnerinizin kalbine her zamankinden daha romantik bir dokunuş yapabilirsiniz. Belki de o eve gelmeden önce her yeri kıpkırmızı gül yaprakları ve mumlarla kaplayabilir, geldiğinde yüzündeki mutluluğu bir fotoğraf karesine sığdırabilirsiniz.Sevgililer Günü hediye seçenekleri arasında bunların haricinde fotoğraf makineleri, kitaplar, kulaklıklar, kahve makineleri de yer alıyor.Sevgililer Günü'nün olmazsa olmazların biri, mum ışığında romantik bir yemektir. Dilerseniz evinizde hazırlayabilir dilerseniz beraber gitmekten keyif aldığınız bir restoranda yer ayırtabilirsiniz. Hediyenizi yemek sonrasına bırakarak sevgilinizin heyecanını arttırabilirsiniz. Kadınlar erkeklere göre daha ayrıntıcıdır. Size küçük gelen detaylar onları mutlu etmeye yetebilir. Gün boyunca yapacağınız küçük sürprizler, akşam hazırlayacağınız organizasyon için onu daha çok heveslendirecektir.Çiçekler, balonlar, kalpler ve mumlar Sevgililer Günü denilince ilk akla gelenlerdir. "Seni seviyorum" notuyla gönderilmiş bir kırmızı gül, mum ışığında romantik bir gece ve kalplerle süslenmiş hediye paketi, klasik olsa da Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmaya yeter.Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıradışı hem de eğlenceli olabilir.Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.O gün birlikte bir mağazaya alışverişe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiğinizi mağazada mikrofonlar aracılığıyla anons edin. Elbette tüm bunları mağaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayın.Ona aldığınız hediyenin ucuna üzerinde 'seni seviyorum' yazan kocaman bir balon bağlayıp masasının üzerine koyabilirsiniz.Kocaman bir takvim hazırlamaya ne dersiniz? Büyük bir kartonun üzerine tüm ayları ve günleri sıralayın. Her gün için bir sevgi sözü yazın ve üzerini minik kağıtlarla kapatın. Sevdiğinizin her gün sizi düşüneceğinden emin olabilirsiniz.Onu eski zamanlara geri götürmek ve gülümsetmek istiyorsanız, kenarda köşede unutulmuş mutlu bir çocukluk fotoğrafını büyüttürüp çerçeveletin.Bu özel günün keyfini evde çıkarmak istiyorsanız, yemeğin ardından en sevdiği oyunları hazırlayıp (kutu, iskambil, bilgisayar oyunları, tavla, satranç gibi) onu mutlu edin. Bu eğlencenin ardından da kendi ellerinizle hazırladığınız tatlı kurabiyeler eşliğinde birlikte romantik bir film seyredin ve telefonlara yanıt vermeyin.Bahar aylarında yemyeşil kırlarda piknik yapmak çok güzel olabilir. Ama bu mevsimde de imkansız değil. Salonunuzda kocaman bir alan açın ve yere bir piknik sofrası kurun. Kokulu mumlar, loş bir ışık ve romantik bir müzik ortamı daha da farklılaştıracaktır.Büyük bir kartondan kalp şekli yapın ve üzerine bir aşk sözcüğü yazın. Sonra bu kartonu dilediğiniz kadar küçük parçalara bölüp şık bir kutunun içinde ona armağan edin. Ardından bu parçaları birleştirerek puzzle yapmasını isteyin.Bir kaset veya CD'ye onu ne kadar sevdiğinizi ve sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir konuşma kaydedip ona hediye edin.Müzikle aranız iyiyse, ona aşkınızı anlatan bir şarkı yapmaya ne dersiniz? Tabii şarkıyı da kendiniz söylemek kaydıyla. 17 Ona keyif hediye edin Sevdiğinizin son zamanlarda çok çalıştığını ve yorulduğunu düşünüyorsanız, belki de ona keyifli dakikalar hediye edebilirsiniz.Sürekli dinlediği bir radyo programı varsa, ona bu program aracılığıyla da aşkınızı ilan edebilir ve şarkınızı gönderebilirsiniz. Elbette bunun organizasyonunu önceden planlamalısınız.İster çalıştığı işyerine, isterseniz eve; ona 'Seni seviyorum' notuyla göndereceğiniz tek bir kırmızı gül kalbini ısıtacaktır.Eğer maddi durumunuz elveriyorsa, evinizin yakınlarında bir billboard kiralayın ve ona ordan aşkınızı ilan edin.Yine maddi durumunuz elveriyorsa, onun için bir havai fişek gösterisi düzenleyebilirsiniz.Her Sevgililer Günü'nde gazetelerde aşk ilanları yayınlanıyor. Siz de gazeteye bir ilan vererek, ona olan aşkınızı herkese duyurabilirsiniz.Sevgililer Günü'ne özel bir pasta yapabilirsiniz. Kırmızı gıda boyası kullanarak kalp şeklinde bir pasta yapın ve üzerine krem şantı ile 'seni seviyorum' yazın.Eğer gerçekten romantizm rüzgarları estirmek istiyorsanız, sevdiğiniz için bir şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Kırmızı bir kağıda dökeceğiniz satırlardan oluşan şiiri küçük bir kalp kutuda hediye edebilirsiniz.Parfümerilerden elde edeceğiniz esans kokularıyla ona özel farklı bir parfüm oluşturabilirsiniz.En sevdiği renklerden oluşan bir atkı veya bere örüp, soğuk kış aylarında içinin ısınmasını sağlayabilirsiniz.Sizin için özel olan bütün şarkıları bir kasete veya CD'ye kaydedin. Kapağını da birlikte çekilmiş bir fotoğrafınızla süsleyin.Arabasına çiçekler, çikolatalar ve aşk sözcüklerinin bulunduğu minik notlar yerleştirin. Sonra da bir bahane uydurup onu arabaya gönderin.Eğer sevgiliniz denizi seviyorsa, onun için küçük bir tekne kiralayabilirsiniz. Ay ışığında yapacağınız romantik bir gezi hoş bir sürpriz olabilir.İş yerindeki çekmecesine, odasının duvarlarına, sandalyesine veya dolaplarının üzerine sevgi mesajları ve küçük sürpriz hediyeler yerleştirin.Eve dev bir dünya haritası alın ve en sevdiği ülkeleri kalplerle işaretleyin. Bir kalbin içine de 'çekmeceye bak' ya da benzeri bir not yazın. Çekmeceye de o ülkeye gitmek için iki tane uçak bileti koyun.Eğer uzun zamandır kedi, köpek, kuş veya balık sahibi olmak istiyorsa, neden Sevgililer Günü'nde olmasın?Sadece ikiniz için bir tiyatro salonu kiralayın ve sahneye şık bir sofra kurun. Perde açıldığında ve garson sizi sahneye davet ettiğinde tüm salonu romantizm kaplayacaktır.Eğer bir restoranda yer ayırttıysanız, kapının girişinden masanıza kadar olan yola önceden gül döktürün ve gül yaprakları arasında ona masaya kadar eşlik edin.İkinize ait en sevdiğiniz resmi poster olacak kadar büyüttürün ve bu posteri gideceğiniz mekana asın. 37 Aşkınızı üzerinizde taşıyın İkinizin resmini bir tişört üzerine bastırıp, arkasına şiir, sevginizi anlatan sözler veya tanışma hikayenizi yazdırabilirsiniz.İster başharflerinizden oluşan bir kolye ucu, isterseniz isimlerinizin yazılı olduğu bir yüzük ya da herhangi başka bir takı. Önemli olan sadece size özel olması.İmkanınız varsa küçük bir uçak kiralayın ve kuyruğuna aşkınızı anlatan bir bez afiş asın.Nasıl tanıştığınızı ve onu ne kadar çok sevdiğinizi satırlara döküp bunu küçük bir kitapçık olarak bastırabilirsiniz.Puzzle alabilirsiniz: Biliyorsunuz ki puzzle ile uğraşmak gün içerisinde yaşanılan stresi, sıkıntıyı giderir ve herkesi mutlu eden hediyelerden biridir. İster sevgiliniz ile olan fotoğrafınızı puzzle'laştırıp hediye edebilirsiniz isterseniz de hoşunuza giden bir manzara fotoğrafını puzzel'a çevirip hediye edebilirsiniz.Sırt Çantası: Tatile gitme gibi bir planınız varsa o zaman en uygun hediye bir sırt çantası olabilir. Bu çantanın yanına da iki tane uçak bileti neden olmasın?Aksiyon Kamerası: Şu sıralar en popüler ürünlerden biri de aksiyon kamerası. Çeşitli aktivitelerde aksiyon kameraları kullanarak eğlenceli, keyifli görüntüler elde edebilirsiniz.Eşiniz, nişanlınız, sevgiliniz ya da sevgiliniz olmasını istediğiniz kişiye duygularınızı ifade edebileceğiniz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğru hediyeyi bulabilmek zor. Sevdiğiniz kişinin zevklerini, neleri beğeneceğini, giyim zevkini, tarzını ve bir sürü özelliğini bilmeniz ya da bilen kişilere sormanız gerekiyor. Binlerce Sevgililer Günü hediyeleri arasından birini seçebilir, sevdiğinizi mutlu edebilirsiniz.Etekler kadınların her zaman tercih ettiği giyim ürünlerinden biridir. Kadınlar, her ortamda rahatlıkla kullanabildikleri etekler içinde kendilerini çok güzel hissederler. Siz de sevgilinize Sevgililer Günü'nde etek almayı düşünüyorsanız, yardımınıza hazırız. Birbirinden güzel ve şık etek modelleri içinden sevgilinizin zevkine uygun olanı bulabilir, gönlünü hoş edebilirsiniz.Her vücut tipine uygun kloş etekler, özel günlerde kadınların en çok tercih ettiği etek modelidir. Kumaş çeşidine göre üzerine ipek bir gömlek ya da derin V yaka bir bluzla her zamankinden daha güzel görünebilir. Eğer sevgiliniz feminen görünmeyi ve iddalı giyinmeyi seven biri ise kalem etekler, payet işlemeleri miniler, dantel etekler ile onun gönlünü kazanabilirsiniz. Modern görünümlü ve asimetrik kesimli kıyafetleri tercih eden bir sevgiliniz varsa, deri ve parçalı etekler tam da onu istediği seçim olacaktır. H,l, sevgilinize uygun etek modeline karar veremediyseniz ve sevgiliniz romantik detaylardan hoşlanıyorsa, tül, pileli ve uzun şifon etekler tam da sevgilinize göre olabilir.Her kadının gardırobunun baş köşesinde yer alan trençkotlar, Sevgililer Günü'nde sevgilinizin düşlediği olabilir. Farklı renk ve modelde trençkotlar sevgilinizi mest edecektir. Düz kesim, dizde biten koyu renk trençkotları gece davetlerinde elbiselerinin üzerine giyebilir, şık ve güzel görünümünün keyfini sürebilir. Birbirinden canlı renkleriyle neşeli bir hava kazandıran trençkot modelleri sevgilinizi her zamankinden daha enerjik hissettirecektir. Maskulen kadınların gözdesi truvakar kollu, bol kesim trençkotlar hiçbir kadının hayır diyemeyeceği kadar şık duracaktır. Safari tarzı, bej rengi klasik modeller, her tarz kıyafetlerle uyum sağlayacağından, Sevgililer Günü hediye seçiminiz için kurtarıcı olacaktır.KOÇ BURCUBu çok yönlü ve maceracı burç için spor malzemeleri hediye etmek iyi fikir olabilir. Kış sporlarıyla ilgileniyorsa kayak takımı ya da giysileri, evde spor yapmaya meraklıysa koşu bandı hediye edebilirsiniz. Tuttuğu spor takımının maçına alacağınız bilet de onu mutlu eder. Teknolojiden hoşlandığı için hayatını kolaylaştıracak elektronik bir cihaz da hediye edebilirsiniz. Koç burcu insan vücudunda baş bölgesini temsil eder bu yüzden saçlarla ilgili bakım ürünleri, şık bir gözlük ya da küpe onu mutlu edecektir.BOĞA BURCUYemek yemekten büyük bir haz alan Boğa burcu insanına evde güzel bir yemek hazırlamak ya da güzel bir restoranda akşam yemeğine çıkarmak cazip gelecektir. Evini çok sevdiği için dekorasyonu güzelleştirecek eşyalar, saksı çiçekleri yada antika değeri olan parçalar hediye edebilirsiniz. Rahatına düşkün olduğu için şık terlikler, ev kıyafetleri ya da hırka gibi giyim eşyalarını da düşünebilirsiniz.İKİZLER BURCUÖğrenmekten keyif alan ikizler burcu için kitap, özel tasarım kalemler, şık ajandalar ve ilgilendiği konuda bir kurs hediye edebilirsiniz. Teknolojiyle de araları iyi olan ikizler burcunun haberleşmesini ve bilgi almasını kolaylaştıracak cihazlar da onu mutlu edecektir. Vücutta elleri temsil eden ikizler burçlarına tarzlarına uygun olmak şartıyla yüzük, bileklik ve eldiven de verebilirsiniz. Moda olan yerine Retro parçalar almanız onu sevindirir.YENGEÇ BURCUYengeç burçları için su hayat demektir. Bu yüzden, Sevgililer Günü'nde onları su kenarında bir yere tatile götürebilirsiniz. Romantik Yengeçlerin eskiye olan özlemleri ve bağlılıkları fazla olduğundan vintage kıyafet satan mağazalardan şu an moda olan giyim parçaları ya da aksesuarlar alabilirsiniz. Romantik film DVD'leri, deniz çağrışımı yapacak dekoratif ev eşyaları ve hafif çiçekli parfümler ideal hediye alternatifleri olabilir.ASLAN BURCUÖncelikle Aslan burcu sevgilinize alacağınız hediye ne olursa olsun "kaliteli" olmasına dikkat etmeniz gerekir. Aslanlar hediyenin veriliş şekline de önem verirler. Güneş'in temsilcisi bu burca özellikle sarı renkli eşyalar hediye edebilirsiniz. Markalı kıyafetler, orijinal kokan bir parfüm, kaliteli bir saat, bütçeniz yetiyorsa yurtdışındaki bir şehirde akşam yemeği ya da antika eşyalar listenizde olabilir.BAŞAK BURCUBaşak burçları sağlıklarına ve kişisel bakımlarına çok önem verdiklerinden alacağınız hediyeyi bu alanlarda düşünebilirsiniz. Spor merkezine üyelik, spa veya masaj, cilt bakım ürünleri ilk etapta düşünebileceğiniz alternatifler arasında… Toprak tonlarında kıyafet ve aksesuarlar, hobilerini içeren kurslar, eğitici kitaplar vb. hediyeler başakları memnun eder. Onu Sevgililer Günü'nde büyülemek istiyorsanız, hep almak istediği ama alamadığı bir şeyi hediye edin.TERAZİ BURCUTerazi burçları dış görüntülerine çok dikkat ederler bu sebeple modayı yakından takip ederler. Son moda kıyafet ve aksesuarlar hediye alternatifi olarak düşünülebilir. Görselliği sevdiklerinden dans gösterisi, tiyatro oyunu ya da sinemaya götürebilirsiniz. Teraziler lüks ve pek kolay bulunmayan şeylere ilgi duyarlar. Bu tarzda bir eşya, kıyafet ya da aksesuar onu mutlu edecektir.AKREP BURCUAkrep burcu insanına onun gizemli yönünü temsil eden siyah ya da tutkusunu yansıtan kırmızı renklerde eşyalar hediye edebilirsiniz. Taşlı ve süslü kıyafetler yerine sade ancak çarpıcı parçaları tercih edin. İş hayatlarına çok önem verdiklerinden deri bir evrak çantası, kartvizitlik yada mektup açacağı iyi bir seçenek olabilir. Parfüm alacaksanız mutlaka kalıcı ve seksi olan kokulardan tercih edin. Polisiye filmler ve kitaplar da akrep burcu insanına alınabilecek hediyeler arasında…YAY BURCUYay burcu tam bir gezgindir. Bu yüzden gezerken hayatını kolaylaştıracak kamp eşyaları almaya düşünebilir ya da anılarını ölümsüzleştireceği bir fotoğraf makinesi hediye edebilirsiniz. Maceracı olduklarından beraber katılabileceğiniz ilginç kurslar da alternatif hediye olabilir. Binicilik, dövüş ya da motor sporları ilgisini çekecektir. Kısa yoldan gönlünü kazanmak istiyorsanız, imkanınız da varsa onu sürpriz bir seyahate çıkarın.OĞLAK BURCUZoru seven ve zirveye tırmanmaya bayılan oğlak burcu insanına birlikte katılacağınız bir Trekking hediye edebilir ya da spor yapmasını sağlayacak bir üyelik verebilirsiniz. Eskiye olan düşkünlükleri sebebiyle antika eşyalar ya da vintage giyim parçaları onu mutlu edebilir. Yurtdışından gelmiş egzotik hediyeler, gitmek istediği yere uçak bileti ve kaliteli şarapları hediye olarak düşünebilirsiniz.KOVA BURCUEntelektüel kova burcu insanını bilgisayar, kitap ve fotoğraf makinesi almak mutlu eder. Çoğu kova burcunun astrolojiye eğilimi vardır bu yüzden ona bir astroloji kursu ya da doğum haritası analizi hediye edebilirsiniz. Dünya müziklerini içeren CD'ler, özel dikim ancak moda olmayan kıyafetler, aromalı kahveler hoşuna gidecektir.BALIK BURCUZodyak'ın romantiği balıklara ipek kumaştan kıyafetler, zarif biblolar, şiir kitapları alabilirsiniz. Deniz ve balık figürü bulunan dekorasyon eşyaları yada giyim parçaları da farklı bir alternatif olabilir. Romantik bir film ya da romantik bir akşam yemeği onu etkileyecektir. Kokulu mumlar, hafif kokulu parfümler hatta şirin bir oyuncak onu mutlu edebilir.Evlilik Cüzdanı'nı andıran cüzdanda "14 Şubat 1974 yılında Paris'te imzalanan sözleşme uyarınca verilen Uluslararası Sevgili Cüzdanı" yazıyor. Sevgili Cüzdanı'nda ayrıca cüzdan kayıt no, veriliş tarihi, veren makam ile sevgililerin fotoğrafının yerleştirileceği bir alan da bulunuyor. Cüzdanda 9 ayrı dilde, "Her gün seni çok seveceğime, sonsuza kadar söz veriyorum" şeklinde yazıyor.Sevgililer Günü'nün klasik hediyesi olan çiçeklerde ise fiyatlar adet sayısı attıkça yükseliyor. En çok satılan çiçek türü olan güllerin tanesi 10 liradan satılıyor. Zarafetiyle dikkat çeken orkidenin buketi ise 150 liradan başlıyor.Doğa sporları tutkunları ile genel kullanıcılar için dayanıklı kamera ve aksesuarları üreten GoPro'nun en popüler ürünlerinden birisi Hero 6 60 fps hızında, 4K formatında video veya 240 fps hızında, 1080p formatında video kaydetme özelliğine sahipNintendo Switch'i satın alırken gri ya da neon mavi-kırmızı oyun kumandalarından birini tercih edebilirsiniz. Tabletin arka yüzünde ise cihazın durmasını sağlayan bir stand, micro usb girişi ve USB-c bağlantı noktası bulunuyor.Amazon Echo Dot Alexa destekli sanal asistan cihazı Amazon'un akıllı asistanlarının en küçük üyesi. Cihaz kullanıcıların sadece sesli komutlarla pek çok bilgiye ulaşmasını sağlıyor.PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 4 Pro 4K çözünürlük desteği ile dikkat çekiyor. PS4 Pro'da Youtube, NetFlix gibi video içerik siteleri de 4K olarak izlenebiliyor.Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.Sevgililer günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.