08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Galatasaray kulislerini karıştıran İddia

Galatasaray'ın Manchester deplasmanında skandal bir olay yaşandı. İşte detaylar...

calendar 09 Şubat 2026 09:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Manchester City deplasmanında yaşanan bir skandal, Galatasaray kulislerinde çok konuşuluyor

Fatih Kanberoğlu isimli taraftarın Sportif A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Eler tarafından mağdur edildiği iddiası sosyal medyada gündemden düşmüyor.

Sabah'ın haberine göre; Ahmet Eler'in, Manchester deplasmanına gitmek isteyen bir taraftar ve oğlunu VIP hizmet adı ile bağış yapmasını istediği ancak bu bedelle kendisi ve oğlunu VIP hizmetler ile İngiltere'ye götürdüğü iddia edildi.

Eler'e ödediği 4 bin Euro'nun bağış makbuzu olarak karşılığını alamayan Kanberoğlu, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yaşananlardan haberdar olan Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise Ahmet Eler'e "Gereğini yap" diyerek istifasını istedi. Eler'in ne diyeceği merak konusu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
