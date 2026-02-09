Galatasaray kulislerini karıştıran İddia

Manchester City deplasmanında yaşanan bir skandal, Galatasaray kulislerinde çok konuşuluyor
Fatih Kanberoğlu isimli taraftarın Sportif A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Eler tarafından mağdur edildiği iddiası sosyal medyada gündemden düşmüyor.
Sabah'ın haberine göre; Ahmet Eler'in, Manchester deplasmanına gitmek isteyen bir taraftar ve oğlunu VIP hizmet adı ile bağış yapmasını istediği ancak bu bedelle kendisi ve oğlunu VIP hizmetler ile İngiltere'ye götürdüğü iddia edildi.
Eler'e ödediği 4 bin Euro'nun bağış makbuzu olarak karşılığını alamayan Kanberoğlu, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yaşananlardan haberdar olan Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise Ahmet Eler'e "Gereğini yap" diyerek istifasını istedi. Eler'in ne diyeceği merak konusu.
Fatih Kanberoğlu isimli taraftarın Sportif A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Eler tarafından mağdur edildiği iddiası sosyal medyada gündemden düşmüyor.
Sabah'ın haberine göre; Ahmet Eler'in, Manchester deplasmanına gitmek isteyen bir taraftar ve oğlunu VIP hizmet adı ile bağış yapmasını istediği ancak bu bedelle kendisi ve oğlunu VIP hizmetler ile İngiltere'ye götürdüğü iddia edildi.
Eler'e ödediği 4 bin Euro'nun bağış makbuzu olarak karşılığını alamayan Kanberoğlu, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yaşananlardan haberdar olan Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise Ahmet Eler'e "Gereğini yap" diyerek istifasını istedi. Eler'in ne diyeceği merak konusu.