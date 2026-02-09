Kawhi Leonard, 41 sayı ve 8 ribaundluk etkileyici performansıyla öne çıkarken, Los Angeles Clippers pazar gecesi Minnesota Timberwolves'u 115-96 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.



Clippers'ta John Collins, 6'da 9 isabetle 15 sayı üretirken, Yanic Konan Niederhauser da 15 sayıyla skora katkı verdi. Los Angeles temsilcisi, üçüncü çeyreğin son bölümünde yakaladığı 17-3'lük seriyle maçın kontrolünü tamamen eline geçirdi.



Minnesota cephesinde Anthony Edwards 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Julius Randle 17 sayıda kaldı. Timberwolves bu sonuçla son dört maçının üçünü kaybetmiş oldu; dikkat çeken bir diğer detay ise bu yenilgilerin tamamının galibiyet yüzdesi %50'nin altında olan rakiplere karşı gelmesi oldu. Minnesota, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden sadece 33 denemede 8 isabet bulabildi ve 20 top kaybı yaptı. Timberwolves ayrıca bu sezon yalnızca ikinci kez 100 sayının altında tutuldu.



Chicago Bulls ile yapılan takas sonrası Timberwolves formasıyla ilk maçına çıkan Ayo Dosunmu, 11 sayı ve 2 top çalma ile oynadı.



Minnesota, bu karşılaşmaya sezonun en can sıkıcı mağlubiyetlerinden birinin ardından çıkmıştı. Timberwolves, bir önceki maçında sahasında New Orleans Pelicans'a karşı üçüncü çeyrekte yakaladığı 18 sayılık farkı koruyamamış ve sürpriz bir yenilgi yaşamıştı.



Maçın ilk yarısı da Minnesota adına benzer bir tablo sundu. Kawhi Leonard, ilk iki çeyrekte 24 sayı kaydederken, Clippers ikinci çeyreğin son bölümünde yakaladığı 18-2'lik seriyle soyunma odasına 54-42 üstünlükle gitti.



Timberwolves, ilk yarıda üç sayı çizgisinin gerisinden 18'de 3 isabetle oynadı ve 13 top kaybı yaptı. Anthony Edwards ise ilk yarıda üçlük denemelerinde 0/6 ile oynarken, 4 top kaybıyla takımının bu alandaki en olumsuz ismi oldu.



Los Angeles Clippers, karşılaşmada iki önemli takas dönemi transferinden yoksun mücadele etti. Cleveland'dan James Harden takasıyla gelen Darius Garland, sağ ayağındaki başparmak burkulması nedeniyle forma giyemedi. Clippers yönetimi ayrıca, Indiana Pacers ile yapılan takasla kadroya katılan kanat oyuncusu Bennedict Mathurin'in, yeni takımıyla ilk maçına salı günü Houston'da çıkacağını daha önce açıklamıştı.



Gecenin diğer maç sonuçları ise şöyle:



Knicks 111–89 Celtics



Heat 132–101 Wizards



Pacers 104–122 Raptors









