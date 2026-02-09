09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Dominik Livakovic'ten flaş transfer itirafı!

Hırvat medyasına konuşan Dominik Livakovic, "İtalya'dan birçok teklif aldım ancak ben kasım ayında Dinamo Zagreb yönetimiyle anlaşmıştım ve artık başka hiçbir kulüple ilgilenmedim. Geriye döndüğüm için de çok mutluyum" dedi.

09 Şubat 2026 10:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, yeniden Dinamo Zagreb forması giymenin mutluluğunu yaşıyor. Zadar doğumlu file bekçisi, kulübün resmi kanalı Dinamo+'a verdiği röportajda dönüş sürecini ve hedeflerini anlattı. 

Dinamo'ya döndükten sonra ilk maçında HNL'de Vukovar karşısında alınan 3-1'lik galibiyette kaleyi devralan Livakovic, yeniden Zagreb formasını giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA ERKEN DÖNDÜM" 

Dinamo'ya dönüşüyle ilgili konuşan deneyimli kaleci, duygularını şu sözlerle ifade etti: 

"Duygularım harika. Ayrıldığımda bu kadar erken döneceğimi beklemiyordum. Çok mutluyum ve gururluyum. Dinamo formasını yeniden giymek müthiş bir his."

300 MAÇ HEDEFİ

İlk döneminde Dinamo formasıyla 293 maça çıkan Livaković, önemli bir kilometre taşına yaklaştığını da dile getirdi: 

"293 maçta kalmak biraz tuhaf olurdu. Sağlıklı kalıp 300 maça ulaşmayı umuyorum. Böyle büyük bir kulüpte bu sayı gerçekten çok değerli. Her futbolcu bununla gurur duyar."

"İTALYA'DAN TEKLİFLER VARDI AMA KARARIM NETTİ" 

Transfer sürecinde başka kulüplerin de ilgisi olduğunu söyleyen Livaković, tercihini belirleyen faktörleri açıkladı: 

"Özellikle İtalya'dan birçok teklif vardı. Ancak Dinamo yönetimiyle Kasım ayında anlaşmıştım. Ondan sonra başka hiçbir kulüp ilgimi çekmedi. Bu kararı hem sportif nedenlerle hem de Dinamo'ya duyduğum duygusal bağ nedeniyle aldım."

