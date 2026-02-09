Yüksel Yıldırım, Samasunspor'un hedeflerini açıkladı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu sene Avrupa'daki ilk yılımızdı ve bunu başarıyla geçirdik. Kimse beklemiyordu ama bir üst tura çıktık. Bir ara hedefimiz ilk 8'di, ancak son üç maçta bunu başaramadık. Şu an ilk 24 içindeyiz. Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile oynayacağız. İnşallah turu geçen taraf oluruz ve ilk 16'ya kalırız. Bu sezonki hedefimiz Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek" dedi.



''AVRUPA'YA GİDİŞİN EN KISA YOLU TÜRKİYE KUPASI''



Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası ya da ligde elde edilebilecek başarılar ile gelecek de dönem Avrupa'da boy göstermeye devam etmek istediklerini belirten Yüksel Yıldırım, "Türkiye Kupası'nda da bu sezon bulunduğumuz B Grubu'nda lideriz. Grubu lider bitirirsek direkt çeyrek finale kalacağız. Çeyrek finalde iyi bir eşleşme yakalarsak, yarı final ve final olmak üzere üç maç oynayarak Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu, Avrupa'ya gidişin en kısa yolu. Eğer bunu başaramazsak ligde yukarıyı zorlayacağız. Ancak şu anki gidişat çok umut vermiyor. İlk beş hedefi hala var ama Trabzonspor yenilgisi işi oldukça zorlaştırdı. Yine de lig bitmeden havlu atmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.



''SAMSUNSPOR'UN, TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DA KALICI OLARAK TEMSİL EDEN BİR KULÜP OLMASINI HEDEFLİYORUZ''



Sürdürülebilir bir yönetim sistemi ile ligde ve Avrupa'da kalıcı olarak mücadele etmek istediklerini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Biz bu takımı aşağı doğru giderken aldık ve kötü gidişatı durdurduk. Ardından TFF 1'inci Lig'e çıktık, sonra Süper Lig'e geldik. Şimdi hedef, Süper Lig'de kalıcı bir takım olmak. Bunun için bazı şartlar var ve bunları kulüp olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Her şeyin sürdürülebilir olması, kalıcı hale gelmesi şart. Ondan sonraki esas hedef ise Samsunspor'un Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir kulüp olması. Samsunspor, hedefi olan bir kulüp olacak. Süper Lig'i ilk 5 içinde bitirdiğinde ya da ilk 4 sıradan Avrupa'ya giden veya Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya katılan bir takım olması gerekiyor. Bunun için açık ve net şekilde iyi transferler yapmalı, güçlü kadrolar kurmalıyız. Sadece ligde yarışan bir takım değil; kupada ve ardından katıldığımız Avrupa kupalarında da başarılı olan, hem Türkiye'yi temsil eden hem de ülke puanına katkı sağlayan bir kulüp olmalıyız. Bu sene Avrupa'daki ilk yılımızdı ve bunu başarıyla geçirdik. Kimse beklemiyordu ama bir üst tura çıktık. Bir ara hedefimiz ilk 8'di, ancak son üç maçta bunu başaramadık. Şu an ilk 24 içindeyiz. Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile oynayacağız. İnşallah turu geçen taraf oluruz ve ilk 16'ya kalırız. Bu sezonki hedefimiz Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek" ifadelerini kullandı.



''ŞİMDİDEN ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN KADRO YAPILANMASINA BAŞLADIK''



Süper Lig'de hedeflerinin ilk 5 olduğunu, ancak hiçbir zaman 10'uncu sıranın altına düşmemeleri gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Artık asansör takım lafını Samsun'dan kaldıracağız. Kalıcı, hedefi olan ve yarışmacı bir takım olacağız. Bunun için çalışıyoruz. Şimdiden önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başladık. Gidecek oyuncular, alınacak oyuncular, oyun sistemi gibi konular üzerinde çalışıyoruz. Bu sezon seyirci sayısında bir miktar düşüş olsa da kemik bir Samsunspor taraftarı var. 15 bin kişi tek yürek, tek ses olduğunda inanılmaz bir destek ortaya koyuyor. Biz de yapılanmamızı bu doğrultuda sürdüreceğiz. Taraftar, futbolcular, teknik ekip ve yönetim bir araya gelip başarıyı nasıl birlikte yakalayacağımızı konuşacağız. Samsunspor'un kesinlikle ilk 10'un altında olmaması gerekiyor. Hedef ilk 5. İlk 5'te olamazsak bu bir başarısızlıktır ama kesinlikle ilk 10'un altına da düşmemeliyiz. Düşme korkusu yaşamak istemiyoruz. Biz birlikte başaracağız, birlikte yükseleceğiz derken kastettiğimiz şey 12'inci adamdır. Taraftar bu takıma sahip çıkarsa, 'kulübün sahibi taraftardır' sözünün gereğini yerine getirirse, bu takım ayakta kalır ve başarılı olur. Aksi halde bu takımın bir ayağı sakat kalır. Futbol seyirciyle güzelleşir. Boş tribünlerde oynamak futbolcuları mutlu etmez, iyi oyuncuların gelmesini de zorlaştırır. Önemli olan sahiplenmek, aidiyet duygusunu göstermek. Taraftar yönetime kızabilir, başkana kızabilir, oyuncuya kızabilir ama armaya kızmamalı. Tribüne gelip kulübü ve takımı desteklemeli. Eleştiri yapacaksa yapıcı olmalı, yıkıcı olmamalı."



