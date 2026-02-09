09 Şubat
Tedesco'yu tedirgin eden gerçek: Kerem ve Musaba

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi kart alarmı var. Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba ceza sınırında bulunurken, Domenico Tedesco iki oyuncuyu Trabzonspor maçı öncesi uyardı.

calendar 09 Şubat 2026 11:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmesinin ardından bu karşılaşmadan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

An itibariyle sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın maç fazlasıyla sahip olduğu 52 puanın ardından ligde 46 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe için bu mücadele Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor ile oynanacak olan zorlu deplasman maçı öncesi moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor.

TEDESCO'YU TEDİRGİN EDEN GERÇEK

Fenebahçe'de bu karşılaşma öncesi ortaya çıkan o sorun Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu bir hayli düşündürüyor.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 

2 futbolcu, Gençlerbirliği maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

2 İSMİ UYARDI

Tedesco'nun 2 ismi dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.



