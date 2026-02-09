09 Şubat
Hayes-Davis'e 2.5 yıl için 10 milyon!

Fenerbahçe ve Hapoel'den birini seçmesi beklenen Nigel Hayes-Davis'e İsrail ekibi 2.5 yıl 10 milyon dolar önerdi.

calendar 09 Şubat 2026 12:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Panathinaikos'un teklifini reddetmesinin ardından Nigel Hayes-Davis için iki opsiyon kaldı; ya Fenerbahçe ya Hapoel Tel Aviv...

Fenerbahçe Beko Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, "Nigel bizim eski oyuncumuz. Zaten sürekli irtibatımız var kendisiyle. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için her zaman önemli olan iç dengeler." açıklamasını yapmıştı.

HAPOEL'İN TEKLİFİ: 10 MİLYON DOLAR

İsrail basınında yer alan haberlere göre; Hapoel Tel Aviv, Nigel Hayes-Davis'e 2.5 yıl için 10 milyon Dolar teklif etti. İsrail kulübünden yapılan açıklamada "Teklifimiz gayet yüksek. Karar vermek için 24 saati var." denildi.

NBA'de Phoenix Suns'tan takasla Milwaukee Bucks kadrosuna katılan ancak kısa süre sonra serbest bırakılan Nigel Hayes-Davis, resmen serbest oyuncu statüsüne geçti.

FENERBAHÇE İLE BAŞARILAR KAZANDI

2025 EuroLeague Final Four MVP'si olan yıldız oyuncunun Avrupa'ya dönüş ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Hayes-Davis, Fenerbahçe formasıyla 2022–2025 yılları arasında önemli başarılara imza atmıştı.

  
