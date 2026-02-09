09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Galatasaray'dan Barcelona'nın genç yıldızına dev teklif!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'nın genç yıldızı Marc Bernal için teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, geride kalan kış transfer döneminde 5 ismi takıma kazandırdı.

Sarı-Kırmızılılar, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i renklerine bağladı.

Yeni transferleriyle yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

MARC BERNAL İÇİN TEKLİF YAPILDI

İspanyol basını, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Bernal için teklif yaptığını yazdı.

DURSUN ÖZBEK YETKİ VERDİ

Sport kaynaklı haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç yeteneği takımda görmek istediği ve Başkan Dursun Özbek'in bu transfer için bizzat yetki verdiği aktarıldı.

30 MİLYON EURO BONSERVİS ÖNERİSİ

Haberde, Galatasaray'ın İspanyol futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği yazıldı.

MEVCUT MAAŞININ 3 KATI TEKLİF

Sarı-kırmızılıların oyuncuya ise mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği belirtildi.

SONUÇ ALINAMADI

Ancak kış transfer döneminin son saatlerinde yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı kaydedildi.

TÜM TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Haberde Bernal için Ajax, Girona, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan da teklifler geldiği ancak hepsinin reddedildiği aktarıldı.

BU SEZON 18 MAÇ

Marc Bernal, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 1.93 boyundaki orta saha oyuncusunun, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
