09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Hyeon-gyu Oh neden çıplak ayak ısındı? Açıkladı!

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor maçı öncesi çıplak ayakla ısınmasının nedenini açıkladı.

calendar 09 Şubat 2026 13:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hyeon-gyu Oh neden çıplak ayak ısındı? Açıkladı!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü, yeni transfer Hyeon-gyu Oh kaydetti. Güney Koreli futbolcu, attığı rövaşata golüyle Beşiktaş kariyerine etkileyici bir başlangıç yaparken, maç öncesi görüntüsü de karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.

ÇIPLAK AYAKLA ISINMA ÇOK KONUŞULDU 

Hyeon-gyu Oh'un, karşılaşma öncesinde çıplak ayakla ısınmaya çıkması tribünlerde ve sosyal medyada dikkat çekti. Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan Güney Koreli golcü, bu tercihin nedenini açıkladı.

Genç futbolcu, maç öncesinde neden çıplak ayakla ısındığı sorusuna şu yanıtı verdi: 

"Topraklanma için." (Negatif enerjiyi toprağa atmak)"

Hyeon-gyu Oh'un hem golü hem de maç öncesi ritüeli, Beşiktaş taraftarları arasında kısa sürede gündem olurken, siyah-beyazlı formayla verdiği ilk sinyaller olumlu karşılandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
