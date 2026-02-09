Hyeon-gyu Oh neden çıplak ayak ısındı? Açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü, yeni transfer Hyeon-gyu Oh kaydetti. Güney Koreli futbolcu, attığı rövaşata golüyle Beşiktaş kariyerine etkileyici bir başlangıç yaparken, maç öncesi görüntüsü de karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.



ÇIPLAK AYAKLA ISINMA ÇOK KONUŞULDU



Hyeon-gyu Oh'un, karşılaşma öncesinde çıplak ayakla ısınmaya çıkması tribünlerde ve sosyal medyada dikkat çekti. Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan Güney Koreli golcü, bu tercihin nedenini açıkladı.



Genç futbolcu, maç öncesinde neden çıplak ayakla ısındığı sorusuna şu yanıtı verdi:



"Topraklanma için." (Negatif enerjiyi toprağa atmak)"



Hyeon-gyu Oh'un hem golü hem de maç öncesi ritüeli, Beşiktaş taraftarları arasında kısa sürede gündem olurken, siyah-beyazlı formayla verdiği ilk sinyaller olumlu karşılandı.





