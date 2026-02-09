Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde sona eren ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.
Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde tam 5 futbolcuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u renklerine bağladı.
Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic (kiralık), Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci (kiralık), Rodrigo Becao (kiralık), Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, İrfan Can Eğribayat (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) yollarını ayırdı.
YAZ TRANSFER DÖNEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertlilerle ilgili Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
KEVIN ZENON'A KANCA
El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor.
Haberde Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in ardından sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya talip olduğu belirtildi.
DEPORTIVO ALAVES'İN GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI
Oyuncu için en ciddi teklifi Deportivo Alaves'in yaptığı ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı vurgulandı. Öte yandan Sao Paulo'nun da Deportivo Alaves gibi 24 yaşındaki futbolcunun transferinde bir ilerleme kaydedemediği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Arjantinli kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.
SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ
Kevin Zenon bu sezon Boca Juniors ile çıktığı 3 maçta 179 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer hedefi: Kevin Zenon
Fenerbahçe, yaz transferi için şimdiden harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde sona eren ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Rıdvan Dilmen'den Wilfried Singo ve Mauro Icardi iddiası
-
9
Barış Alper Yılmaz neden sevinmediğini açıkladı
-
8
Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü: Sosyal medyadan duyurdu
-
7
Juventus, Lazio karşısında puanı 90+6'da kaptı!
-
6
Real Madrid, La Liga'da seriye bağladı
-
5
Fenerbahçe - Gençlerbirliği; Muhtemel 11'ler
-
4
Fenerbahçe'de Talisca'nın yeni maaşı ortaya çıktı!
-
3
Yayın geliri düştükçe rekabet eriyor!
-
2
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u küplere bindiren Oğuz Aydın yanıtı!
-
1
Galatasaray kulislerini karıştıran İddia
- 12:20 Fenerbahçe'nin yaz transfer hedefi: Kevin Zenon
- 12:14 Shane Larkin: "İlk kez birinin Ergin Ataman'a 'Ataman gibi saldırdığını' gördüm"
- 12:13 Hayes-Davis'e 2.5 yıl için 10 milyon!
- 12:07 Badminton'da hedef Avrupa şampiyonluğu!
- 12:02 Dünya basını, Hyeon-Gyu Oh'un golünü konuşuyor!
- 11:59 Fenerbahçe - Gençlerbirliği; Muhtemel 11'ler
- 11:17 Van der Wiel: ''Futbol bir hapishanedir''
- 11:16 Fransızlardan N'Golo Kante için Dünya Kupası vurgusu!
- 11:10 Emenike, Nijerya'da hastane yaptırdı
- 11:02 Tedesco'yu tedirgin eden gerçek: Kerem ve Musaba
- 11:01 Rıdvan Dilmen'den Wilfried Singo ve Mauro Icardi iddiası
- 10:30 Sultanlar Liginde 21. hafta başlıyor!
- 10:27 Nihat Kahveci: "Ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da"
- 10:23 Dominik Livakovic'ten flaş transfer itirafı!
- 10:18 Erman Toroğlu'ndan ortalığı karıştıracak iddia: Dursun Özbek & Hacıosmanoğlu
- 10:07 Leonard'ın 41 sayısıyla Clippers, Wolves'u farklı geçti
- 10:02 Haluk Yürekli: "Noa Lang, muazzam bir transfer"
- 10:01 Beşiktaş, Panionios'a konuk oluyor
- 09:46 Domenico Tedesco'nun kozu Talisca!
- 09:46 Yüksel Yıldırım, Samasunspor'un hedeflerini açıkladı
- 09:31 Trump'tan, Super Bowl tepkisi!
- 09:17 Yayın geliri düştükçe rekabet eriyor!
- 09:07 Galatasaray kulislerini karıştıran İddia
- 08:48 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 08:42 Fenerbahçe'de Talisca'nın yeni maaşı ortaya çıktı!
- 08:32 Fenerbahçe'den Trabzonspor'u küplere bindiren Oğuz Aydın yanıtı!
- 08:16 Trio yorumladı: Galatasaray'ın attığı golün iptali gerekir mi?
- 08:15 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi
- 08:12 Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks
- 00:53 Juventus, Lazio karşısında puanı 90+6'da kaptı!
- 00:53 Real Madrid, La Liga'da seriye bağladı
- 00:50 Sacha Boey, 750 gün sonra 'Parçalı' ile sahada
- 00:48 Snowboar'da altın madalya Çekya'nın!
- 00:40 PSG'den tarihi derbide tarihi zafer!
- 00:31 Hollanda Açık Dartta şampiyonluk!
- 00:30 Galatasaray'dan Rizespor'a karşı 8 maçlık seri
- 00:27 Galatasaray, son 2 maçtır gol yemiyor
- 00:20 Osimhen, Galatasaray tarihinde yükseliyor
- 00:16 Yunus Akgün'den kariyerinde bir ilk
- 00:12 Barış Alper'den bu sezon 8. gol
- 00:04 Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçtır namağlup
- 23:53 Fenerbahçe'den Avrupa'da 3 madalya
- 23:47 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası penaltı tepkisi
- 23:29 Fenerbahçe Medicana, Alanyaspor'a karşı çok zorlandı
- 23:20 Rıza Kayaalp altın madalya ile döndü
- 23:20 Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi: "Şahsi husumet!"
- 23:07 Kayerispor'a peş peşe kötü haber!
- 22:55 Orkun Kökçü'den ligdeki son 3 maçta 3 gol
- 22:52 Beşiktaş'ın belalısı Alanyaspor
- 22:51 Beşiktaş'tan ligde 10 maçlık seri
- 22:48 Beşiktaş'tan evinde 5. puan kaybı
- 22:48 Milli güreşçilerimizden madalya
- 22:45 Atletico Madrid'e büyük şok: Antony
- 22:41 Sergen Yalçın'dan hakeme tepki
- 22:39 Joao Pereira'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi
- 22:20 Galatasaray'ın şanssızlığı; 3 kez direğe takıldı
- 22:19 Junior Olaitan: "Şanssızlıklar oldu!"
- 22:16 Hyeon-Gyu Oh: "İnanamadım! Rüya gibi!"
- 21:56 Inter 5 attı, Juventus'a mesaj verdi!
- 21:52 Beşiktaş pes etmedi
Real Madrid, La Liga'da seriye bağladı
PSG'den tarihi derbide tarihi zafer!
Atletico Madrid'e büyük şok: Antony
Inter 5 attı, Juventus'a mesaj verdi!
PSV Eindhoven, şubatta şampi...
Ajax, zirvenin çok uzaklarında
İtalyan babadan Kenan Yıldız paylaşımı: "Çocukların yeni umudu"
Chelsea'de Palmer fırtınası sürüyor
Bryan Mbeumo'ya Muhammed Salah benzetmesi!
Inter'de Cristian Chivu ile sözleşme planı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|21
|16
|4
|1
|50
|14
|52
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|21
|13
|6
|2
|41
|23
|45
|4
|Göztepe
|21
|11
|7
|3
|27
|12
|40
|5
|Beşiktaş
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|6
|Başakşehir
|21
|9
|6
|6
|36
|22
|33
|7
|Samsunspor
|21
|7
|9
|5
|24
|24
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|21
|4
|11
|6
|22
|24
|23
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Konyaspor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|13
|Rizespor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|14
|Antalyaspor
|21
|5
|5
|11
|19
|34
|20
|15
|Eyüpspor
|21
|4
|6
|11
|17
|30
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12