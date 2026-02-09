Fenerbahçe'nin yaz transfer hedefi: Kevin Zenon

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde sona eren ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.



Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde tam 5 futbolcuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u renklerine bağladı.



Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.



Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic (kiralık), Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci (kiralık), Rodrigo Becao (kiralık), Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, İrfan Can Eğribayat (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) yollarını ayırdı.



YAZ TRANSFER DÖNEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI



Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.



Sarı-lacivertlilerle ilgili Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



KEVIN ZENON'A KANCA



El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor.



Haberde Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in ardından sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya talip olduğu belirtildi.



DEPORTIVO ALAVES'İN GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI



Oyuncu için en ciddi teklifi Deportivo Alaves'in yaptığı ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı vurgulandı. Öte yandan Sao Paulo'nun da Deportivo Alaves gibi 24 yaşındaki futbolcunun transferinde bir ilerleme kaydedemediği aktarıldı.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Arjantinli kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.



SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ



Kevin Zenon bu sezon Boca Juniors ile çıktığı 3 maçta 179 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.







