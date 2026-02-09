09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Fenerbahçe'nin yaz transfer hedefi: Kevin Zenon

Fenerbahçe, yaz transferi için şimdiden harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 09 Şubat 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin yaz transfer hedefi: Kevin Zenon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde sona eren ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

 Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde tam 5 futbolcuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic (kiralık), Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci (kiralık), Rodrigo Becao (kiralık), Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, İrfan Can Eğribayat (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) yollarını ayırdı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertlilerle ilgili Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

KEVIN ZENON'A KANCA

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor.

Haberde Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in ardından sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya talip olduğu belirtildi.

DEPORTIVO ALAVES'İN GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI

Oyuncu için en ciddi teklifi Deportivo Alaves'in yaptığı ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı vurgulandı. Öte yandan Sao Paulo'nun da Deportivo Alaves gibi 24 yaşındaki futbolcunun transferinde bir ilerleme kaydedemediği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Arjantinli kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.

SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ

Kevin Zenon bu sezon Boca Juniors ile çıktığı 3 maçta 179 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.