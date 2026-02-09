Yıldız oyuncu Anthony Davis takası kapsamında Dallas Mavericks'ten Washington Wizards'a gönderilen D'Angelo Russell, yeni takımına katılmayacak.



Eski All-Star guard D'Angelo Russell'ın, Wizards formasıyla sahaya çıkması beklenmiyor. Russell; Anthony Davis, Dante Exum ve Jaden Hardy ile birlikte Washington'a gönderilmişti.



Takımın genel menajeri Will Dawkins, pazartesi günü yaptığı açıklamada Russell'ın Washington'a rapor vermeyeceğini doğruladı.



"Onun ve takım için en doğru çözümün ne olacağını bulmaya çalışacağız," diyen Dawkins, oyuncunun geleceğine ilişkin net bir karar verilmediğini belirtti.



29 yaşındaki Russell, bu sezon Mavericks formasıyla 26 maçta 10.2 sayı, 2.4 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynadı.



