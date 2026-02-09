09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

D'Angelo Russell, takas sonrası Wizards'tan ayrılabilir

Yıldız oyuncu Anthony Davis takası kapsamında Dallas Mavericks'ten Washington Wizards'a gönderilen D'Angelo Russell, yeni takımına katılmayacak.

calendar 09 Şubat 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Eski All-Star guard D'Angelo Russell'ın, Wizards formasıyla sahaya çıkması beklenmiyor. Russell; Anthony Davis, Dante Exum ve Jaden Hardy ile birlikte Washington'a gönderilmişti.

Takımın genel menajeri Will Dawkins, pazartesi günü yaptığı açıklamada Russell'ın Washington'a rapor vermeyeceğini doğruladı.

"Onun ve takım için en doğru çözümün ne olacağını bulmaya çalışacağız," diyen Dawkins, oyuncunun geleceğine ilişkin net bir karar verilmediğini belirtti.

29 yaşındaki Russell, bu sezon Mavericks formasıyla 26 maçta 10.2 sayı, 2.4 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
