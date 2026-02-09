08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'u Seattle Seahawks kazandı.

calendar 09 Şubat 2026 08:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Seattle Seahawks, 60. Super Bowl finalinde, Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanan maçta New England Patriots'ı 29-13 mağlup etti.

Karşılaşmaya, Seattle Seahawks'ın savunması damga vurdu.

New England Patriots'ın quarterback'i (oyun kurucusu) Drake Maye, Seattle Seahawks tarafından altı kez topu elinden çıkaramadan yere düşürüldü veya etkisiz hale getirildi.

Karşılaşmanın ilk touchdown'ı (bir oyuncunun topla birlikte rakip takımın uç bölgesine girmesi veya orada pas yakalaması) ancak dördüncü çeyrekte geldi.

AJ Barner, Maye'in fumble'ı (topa sahip olan oyuncunun yere düşmeden veya oyun durmadan önce topun kontrolünü kaybederek düşürmesi veya kaptırması) sonrası Sam Darnold'ın pasını yakalayarak skoru 19-0 yaptı.

Jason Myers, Seahawks adına beş field goal'la (hücum takımının topu kale direklerinin arasından ve üstünden ayakla vurarak geçirmesiyle elde edilen 3 puanlık sayı) Super Bowl rekoru kırdı.

Mack Hollins'in 32 metrelik touchdown'ı, Patriots'a az de olsa geri dönüş umudu verse de; Seattle savunması Maye'in iki pasını interception (hücum takımı oyun kurucusunun attığı ileri pasın, hedeflenen oyuncu yerine savunma takımı oyuncusu tarafından havada yakalanması ve kontrol altına alınması) ile durdurdu.

Bunlardan birinin touchdown'a dönmesi, Seattle Seahawks'ın zaferini perçinledi.

Seattle Seahawks böylece tarihinde ikinci kez Super Bowl şampiyonu oldu.

Seahawks'tan Kenneth Walker, maçın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Kenneth Walker yaklaşık 124 metrelik koşusuyla bu kategoride Super Bowl'da son 28 yılın en uzun mesafesine imza attı.

Walker ayrıca 1998'den bu yana Super Bowl'da MVP seçilen ilk running back (hücum takımında yer alan ve temel görevi quarterback'ten aldığı topu koşarak ileri taşımak olan oyuncu) oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.