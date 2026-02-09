Trabzonspor'un her konuda anlaştığı ve imzaya beklediği Oğuz Aydın transferi, Fenerbahçe'nin son dakika vetosuyla tam bir kaosa dönüştü.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin basın toplantısındaki, "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı" diyerek gerçekleşmeyen transfer hamlesinin Oğuz Aydın olduğu netlik kazandı.
TRABZONSPOR, OYUNCU İLE ANLAŞTI!
Trabzonspor, Oğuz için 15 gün önce Fenerbahçe ile anlaşmış ancak oyuncu ikna olmamıştı.
Aradan geçen zamanda sarı-lacivertli takımda alternatifin alternatifi konumuna düşen 25 yaşındaki kanat, kulübe haber yollayarak "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" dedi.
Bordo-mavili yönetim de deneyimli futbolcuyla konuştu ve her konuda anlaşmaya vardı.
"TRANSFER YAPAMADIK, OĞUZ'U VEREMEYİZ"
Tüm prosedürler tamamlanırken bu kez Fenerbahçe kriz çıkardı ve "Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz" sözleri şok etkisi yarattı.
Trabzonspor kanadını asıl küplere bindiren bu kararın transferin bitmesine ramak kala verilmesi oldu.
Bordo-mavili kurmaylar, gecikmeli karar yüzünden Fenerbahçe'ye sert tepki gösterdi. Kanat bölgesindeki sorunların önemli bir bölümünü Oğuz hamlesiyle çözmeyi düşünen Trabzonspor, bu gelişmeyle büyük sıkıntı yaşadı.
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u küplere bindiren Oğuz Aydın yanıtı!
Trabzonspor'un imzaya beklediği Oğuz Aydın transferi, Fenerbahçe'nin son dakika vetosuyla iptal oldu. Fatih Tekke'nin söz ettiği gerçekleşmeyen transferin perde arkası ortaya çıktı.
Trabzonspor'un her konuda anlaştığı ve imzaya beklediği Oğuz Aydın transferi, Fenerbahçe'nin son dakika vetosuyla tam bir kaosa dönüştü.
