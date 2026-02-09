08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u küplere bindiren Oğuz Aydın yanıtı!

Trabzonspor'un imzaya beklediği Oğuz Aydın transferi, Fenerbahçe'nin son dakika vetosuyla iptal oldu. Fatih Tekke'nin söz ettiği gerçekleşmeyen transferin perde arkası ortaya çıktı.

calendar 09 Şubat 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u küplere bindiren Oğuz Aydın yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un her konuda anlaştığı ve imzaya beklediği Oğuz Aydın transferi, Fenerbahçe'nin son dakika vetosuyla tam bir kaosa dönüştü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin basın toplantısındaki, "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı" diyerek gerçekleşmeyen transfer hamlesinin Oğuz Aydın olduğu netlik kazandı. 

TRABZONSPOR, OYUNCU İLE ANLAŞTI!

Trabzonspor, Oğuz için 15 gün önce Fenerbahçe ile anlaşmış ancak oyuncu ikna olmamıştı.

Aradan geçen zamanda sarı-lacivertli takımda alternatifin alternatifi konumuna düşen 25 yaşındaki kanat, kulübe haber yollayarak "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" dedi.

Bordo-mavili yönetim de deneyimli futbolcuyla konuştu ve her konuda anlaşmaya vardı.

"TRANSFER YAPAMADIK, OĞUZ'U VEREMEYİZ" 

Tüm prosedürler tamamlanırken bu kez Fenerbahçe kriz çıkardı ve "Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz" sözleri şok etkisi yarattı.

Trabzonspor kanadını asıl küplere bindiren bu kararın transferin bitmesine ramak kala verilmesi oldu.

Bordo-mavili kurmaylar, gecikmeli karar yüzünden Fenerbahçe'ye sert tepki gösterdi. Kanat bölgesindeki sorunların önemli bir bölümünü Oğuz hamlesiyle çözmeyi düşünen Trabzonspor, bu gelişmeyle büyük sıkıntı yaşadı.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.