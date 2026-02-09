08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Fenerbahçe'de Talisca'nın yeni maaşı ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 2028'e kadar sözleşme uzattı. Brezilyalı futbolcunun yeni maaşı da netleşti.

calendar 09 Şubat 2026 08:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Talisca'nın yeni maaşı ortaya çıktı!
Süper Lig'de ara dönemi 19 yaşındaki Sidiki Cherif dışında forvet almadan kapatan Fenerbahçe, iç transferde önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu sezon takımın gol yükünü çeken ve 23 gole katkı veren Anderson Talisca sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etti. 

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı." denildi.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Sarı lacivertli yönetim, 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara yıllık 12 milyon Euro'luk maaşında indirim talep etti. 

İŞTE YENİ MAAŞI

Tecrübeli futbolcu da 5.5 milyon Euro'ya düştü ve sarı-lacivertlilerle 2 yıllık yeni anlaşmaya imza atmış oldu. 

TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Breziyalı futbolcu, performansıyla hem teknik direktör Tedesco'nun hem de taraftarın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 33 karşılaşmaya çıkan Anderson Talisca, tam 1,939 dakika süre aldı. Bu süre zarfında rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başaran Talisca, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
