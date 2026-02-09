Fenerbahçe'de Talisca'nın yeni maaşı ortaya çıktı!

Süper Lig'de ara dönemi 19 yaşındaki Sidiki Cherif dışında forvet almadan kapatan Fenerbahçe, iç transferde önemli bir anlaşmaya imza attı.
Bu sezon takımın gol yükünü çeken ve 23 gole katkı veren Anderson Talisca sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etti.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı." denildi.
BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI
Sarı lacivertli yönetim, 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara yıllık 12 milyon Euro'luk maaşında indirim talep etti.
İŞTE YENİ MAAŞI
Tecrübeli futbolcu da 5.5 milyon Euro'ya düştü ve sarı-lacivertlilerle 2 yıllık yeni anlaşmaya imza atmış oldu.
TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİ
Breziyalı futbolcu, performansıyla hem teknik direktör Tedesco'nun hem de taraftarın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 33 karşılaşmaya çıkan Anderson Talisca, tam 1,939 dakika süre aldı. Bu süre zarfında rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başaran Talisca, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
