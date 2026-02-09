08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Domenico Tedesco'nun kozu Talisca!

Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Anderson Talisca, bugün Gençlerbirliği karşısında da Domenico Tedesco'nun en büyük kozu olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.

Kış transfer döneminde kadrosunda bulunan Youssef En- Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun gibi santrforlarla yollarını ayıran sarı- lacivertlilerde ileri uç; sezon sonuna kadar Anderson Talisca'ya emanet...

Şu ana kadar Süper Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda 1, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplamda 10 karşılaşmada santrfor oynayan sambacı, 8 gol atmayı başardı.

32 yaşındaki yıldız, bugün Gençlerbirliği karşısında da ileri uçta Fenerbahçe'nin gol ayağı olacak. Sambacı, şüphesiz Tedesco'nun da en büyük kozu. Talisca, dün Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

PERFORMANSI

Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 19 gol attı. Sambacı, bu gollerin 11'ini ise Süper Lig'de kaydetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
