Domenico Tedesco'nun kozu Talisca!

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.



Kış transfer döneminde kadrosunda bulunan Youssef En- Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun gibi santrforlarla yollarını ayıran sarı- lacivertlilerde ileri uç; sezon sonuna kadar Anderson Talisca'ya emanet...



Şu ana kadar Süper Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda 1, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplamda 10 karşılaşmada santrfor oynayan sambacı, 8 gol atmayı başardı.



32 yaşındaki yıldız, bugün Gençlerbirliği karşısında da ileri uçta Fenerbahçe'nin gol ayağı olacak. Sambacı, şüphesiz Tedesco'nun da en büyük kozu. Talisca, dün Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.



PERFORMANSI



Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 19 gol attı. Sambacı, bu gollerin 11'ini ise Süper Lig'de kaydetti.







