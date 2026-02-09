09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Emenike, Nijerya'da hastane yaptırdı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Emmanuel Emenike, Nijerya'da kendi adını taşıyan bir hastaneyi hizmete açtı.

calendar 09 Şubat 2026 11:10
Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarıyla tanınan Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, ülkesinde sağlık alanında önemli bir adım attı.

Emenike'nin adını taşıyan "Uluslararası Emmanuel Emenike Hastanesi"nin hizmete gireceği duyuruldu.

Futbol kariyerinin ardından farklı alanlarda yatırımlar yapan Emenike'nin açtığı hastanenin, bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

2019 YILINDA FUTBOLA VEDA ETTİ

Ülkemizde daha önce Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, 2019 yılında Westorlo formasıyla futbolu bırakmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
