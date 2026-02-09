Shane Larkin: 'İlk kez birinin Ergin Ataman'a 'Ataman gibi saldırdığını' gördüm'

Anadolu Efes'in yıldızı ve kaptanı Shane Larkin, Amerikanos 24 YouTube kanalında yayınlanan Triple Threat Show isimli programa konuk oldu.



Larkin, Panathinaikos'taki çalkantılı sürece ve Başkan Giannakopoulos'un meşhur 'istifa çağrısına' dair şunları söyledi:



"Koç Ataman, oyuncularını motive etmek için her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Çıkıp basının önünde sizi eleştiriyor, sizi ateşe atıyor ve bununla nasıl başa çıktığınızı görmek istiyor. Buna nasıl reaksiyon vereceğinizi görmek istiyor. O her zaman böyleydi. Efes'te de böyleydi, Panathinaikos'ta da böyle. İşler kötü gittiğinde oyuncularına saldıracak, ekstra ceza idmanları koyacak ve sizi motive etmeye çalışacak. Siz de bu durumla nasıl başa çıktığınızı göstereceksiniz. Sanırım bir podcastte veya röportajda 'İnsanlar benim sistemimi biliyor. Bu sistemde oynayabiliyorsanız, oynarsınız' demişti. Ataman böyle biri ve kariyerinde bu şekilde başarılı oldu. Tabii Panathinaikos'taki bu süreci görmek ilginçti. İlk kez birinin Ataman'a 'Ataman gibi saldırdığını' gördüm. Daha önce başına hiç böyle bir şey geldiğini sanmıyorum.



Ataman, EuroLeague'de son altı şampiyonluğunu üçünü kazandı. Avrupa'da kazanılması gereken her şeyi kazanmış, saygın bir koç olarak kendini kanıtladı. EuroLeague, EuroCup… Dolayısıyla o çok başarılı bir koç. Haklı olarak 'Avrupa'da son 5-6 yılın en iyi koçu benim' diyor. Buna kim ne diyebilir ki? Son 5-6 senede bu kadar başarılı olmuş başka bir koç var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla dediği şey, şu an için bir gerçek.



Ataman hakkında insanların bilmediği bir şey var, aslında o çok iyi biri. Çok sakin bir adam, yüzmeyi seviyor. Rahatına çok düşkün biri ve hayattan büyük zevk alıyor. Tabii basketbol hakkında da fazlasıyla tutkulu. Basketbolu dediği üzere bir şov, eğlence olarak görüyor. Oyunu seviyor, çok sıkı çalışıyor ama günün sonunda bunun bir oyun olduğunu biliyor. Dediğim gibi saha dışında çok rahat, sakin ve iyi biri."



"COVIS SEZONUNDAKİ PERFORMANSIM, EUROLEAGUE TARİHİNİN EN İYİSİYDİ"



Larkin, 2020 yılında yarıda kalan meşhur COVID sezonuna dair şunları söyledi:



"COVID sezonu gerçekten çok zordu. Tabii ki takım olarak harika oynuyorduk, açıkçası ben de bireysel anlamda çok iyiydim. Maç başına 22 sayı atıyordum, PIR ortalamam 26'ydı. Şut yüzdelerim 50-50-90 filandı. Şunu iddia ediyorum: Bence o sezonki performansım, EuroLeague tarihinin bireysel anlamdaki en iyi performansıydı. COVID sezonu hakkında konuşmak benim için çok ilginç çünkü bence o sezon devam etseydi, birçok şey olabilirdi. Muhtemelen MVP seçilirdin, kesinlikle sayı kralı olurdum. Sanırım sezon yarıda kaldığında 24-4 ile gidiyorduk, dolayısıyla muhtemelen normal sezonu lider bitirirdik. Playofflar için 8. sırada kimin olduğunu hatırlamıyorum ama şampiyonluğun en büyük favorisiydik.



Yine de olaya farklı bir açıdan daha bakabiliriz. O sezon tamamlanmış olsaydı muhtemelen bir daha Avrupa'da oynamazdım. Aradan epey zaman geçtiği için söyleyebilirim, o sezonun sonunda NBA'den (Detroit) teklif aldım ve kabul ettim. Kontratımda NBA çıkış maddesi vardı. COVID'den dolayı NBA'de o yıl serbest oyuncu dönemi, Ağustos ayında başlıyordu. Sorun şu ki Efes ile kontratıma göre Temmuz'un 20'sine kadar bir NBA takımıyla anlaşamazsam çıkış maddesi geçersiz oluyordu. NBA'de serbest oyuncu dönemi başlamadığı için başta resmi teklif yapamadılar. Yapabildikleri ilk günde ise hemen teklifi kabul ettim. Hatta kabul ettikten sonra Dunston'ı, Beaubois'yı aradım. Onlara 'Sizi seviyorum. Efes'te 'bitmemiş bir işimiz' olduğunu biliyorum ama geri dönmek için en büyük fırsatım bu' dedim. 3 yıl için önemli bir para teklif etmişlerdi. Yine de bahsettiğim koşullardan dolayı geri dönemedim. Geri dönemediğim için EuroLeague'de 'back to back' yaptık.



Yine de o sezon iptal edilmeseydi bence EuroLeague'deki mirasım daha farklı olabilirdi. O sezon MVP olurdum, sayı kralı olurdum ve o zaman insanlar, burada yaptıklarıma daha çok saygı duyabilirdi. Şu an belli başlı apoletlerimin olmadığını görüyorlar ama o sezon tamamlansaydı, o zaman her şeyi kazanmış olurdum. Yapılacaklar listemdeki her şeye bir tik atmış olurdum. Olan oldu ama düşündüğümde ağızda hafif bir acı tat bıraktığı ortada."



"SAVUNMAKTA EN ÇOK ZORLANDIĞIM OYUNCU DE COLO"



Larkin, 'EuroLeague'de savunmakta en zorlandığın oyuncu kim?' sorusuna şu yanıtı verdi:



"İlginç bir isim vereceğim. Tabii ki Mike James de var, sonuçta EuroLeague tarihinin en skoreri. Yine de bana göre farklı bir isim daha var. Çabuk oyunculara karşı çok zorlanmıyorum çünkü çabukluk bende de var. Oyunu nasıl manipüle edeceğini bilen ve kafanızın içine giren zeki oyuncular, beni daha çok zorluyor. Dolayısıyla Nando'yu (De Colo) savunmak, bu anlamda çok zorlayıcı. Ne yaparsam yapayım her seferinde beni faul problemine sokmanın bir yolunu buluyor. O olmazsa topsuz koşu üzerinden sayı atıyor.



Bir keresinde Türkiye'de topu oyuna sokarken sırtıma çarptırmıştı ve turnike atmıştı. Gerçekten delirmiştim. Tabii ki hızıyla veya çabucak yön değiştirmesiyle zorluk çıkaran bir oyuncu değil ama topu sağına alıp omzunu dayadığında ya faul alır, ya sayı atar, ya da asist yapar. Zaten her sene yüzde 50-40-90'la falan şut atıyor, dolayısıyla cevabım Nando."



FINAL FOUR TAHMİNLERİ



Shane Larkin'in Final Four tahminleri ise şu şekilde:



"Bence Hapoel kalır. İyi ve geniş bir kadroları var, ayrıca iyi bir koça sahipler. Fenerbahçe de kalır. Bence çok iyi oynuyorlar. Sezona kötü başladılar ama şu an ligin en formda takımı onlar. Kızılyıldız da Chima (Moneke) ve diğer oyuncular sağlıklı kalabilirse Final Four'a kalabilir. Çok geniş bir kadroya sahipler. Son olarak iki Yunan takımından biri diyorum. Olympiakos veya Panathinaikos'tan birini seçmeyeceğim, o yüzden ikisinden biri diyorum (gülüyor)."



ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR



Anadolu Efes'teki sekizinci senesini geçiren 33 yaşındaki oyun kurucu, ilerleyen yaşına rağmen hala EuroLeague'in en önemli figürlerinden bir tanesi. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Larkin, geri dönebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.



