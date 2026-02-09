09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Lillard ve Booker, 3 Sayı Yarışması kadrosunun başını çekiyor

NBA, 2026 State Farm 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek oyuncu kadrosunu resmen açıkladı.

calendar 09 Şubat 2026 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Yarışmada iki kez şampiyonluk yaşayan Damian Lillard, yarışmanın en büyük yıldızı olarak öne çıkarken, eski şampiyon Devin Booker da yıldızlarla dolu kadroda yer aldı. Açıklanan listede ayrıca beşi 2026 All-Star seçilmiş olmak üzere toplam sekiz oyuncu bulunuyor.

Damian Lillard, bu yıl üçüncü kez şampiyon olması halinde Larry Bird ve Craig Hodges'ın rekoruna ortak olacak. Ancak yıldız guard, bu sezon Portland Trail Blazers formasıyla henüz sahaya çıkmadı. Lillard, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks oyuncusuyken play-off'ların ilk turunda sol Aşil tendonunu koparmış ve o tarihten bu yana forma giyememişti.

Lillard ve Booker'a yarışmada Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis Jr. ve Norman Powell eşlik edecek.

Sekizinci ve son yarışmacı ise Charlotte Hornets forveti Kon Knueppel oldu. Knueppel, şampiyon olması halinde organizasyon tarihinde bu başarıyı elde eden ilk çaylak oyuncu olarak tarihe geçme şansına sahip.

3 Sayı Yarışması, 14 Şubat Cumartesi gecesi düzenlenecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
