NBA, 2026 State Farm 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek oyuncu kadrosunu resmen açıkladı.



Yarışmada iki kez şampiyonluk yaşayan Damian Lillard, yarışmanın en büyük yıldızı olarak öne çıkarken, eski şampiyon Devin Booker da yıldızlarla dolu kadroda yer aldı. Açıklanan listede ayrıca beşi 2026 All-Star seçilmiş olmak üzere toplam sekiz oyuncu bulunuyor.



Damian Lillard, bu yıl üçüncü kez şampiyon olması halinde Larry Bird ve Craig Hodges'ın rekoruna ortak olacak. Ancak yıldız guard, bu sezon Portland Trail Blazers formasıyla henüz sahaya çıkmadı. Lillard, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks oyuncusuyken play-off'ların ilk turunda sol Aşil tendonunu koparmış ve o tarihten bu yana forma giyememişti.



Lillard ve Booker'a yarışmada Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis Jr. ve Norman Powell eşlik edecek.



Sekizinci ve son yarışmacı ise Charlotte Hornets forveti Kon Knueppel oldu. Knueppel, şampiyon olması halinde organizasyon tarihinde bu başarıyı elde eden ilk çaylak oyuncu olarak tarihe geçme şansına sahip.



3 Sayı Yarışması, 14 Şubat Cumartesi gecesi düzenlenecek.



