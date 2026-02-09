Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Valencia'ya karşı alınan galibiyetin ardından yıldız futbolcu Kylian Mbappe için dikkat çeken ifadeler kullandı. Arbeloa, gol atan Mbappé'yi överken, Fransız yıldızı Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.
"NEDEN CRISTIANO RONALDO'YU GEÇMESİN?"
Maç sonrası önce Real Madrid TV'ye, ardından basın toplantısında konuşan Arbeloa, Mbappe için şu sözleri kullandı:
"Kylian için artık sıfatlar yetersiz kalıyor. Cristiano gibi bir şey daha göremeyeceğimi düşünüyordum ama bu yolda ilerliyor. Neden Cristiano'yu geçmesin? Bunu yapabilecek biri varsa, o da Kylian."
"RONALDO'NUN İZİNDEN GİDECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP"
Arbeloa, Mbappe'nin takımda olmasını "büyük bir şans" olarak nitelendirirken, Fransız yıldızı "şu anda dünyanın en iyi oyuncusu" olarak tanımladı:
"Cristiano'nun yaptıkları uzaylı işiydi. Kylian'ın hâlâ önünde uzun bir yol var ama onun izinden gidebilecek tüm özelliklere sahip."
Alvaro Arbeloa'dan Mbappe ve Ronaldo kıyaslaması!
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeola, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Valencia'ya karşı alınan galibiyetin ardından yıldız futbolcu Kylian Mbappe için dikkat çeken ifadeler kullandı. Arbeloa, gol atan Mbappé'yi överken, Fransız yıldızı Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü: Sosyal medyadan duyurdu
-
9
Juventus, Lazio karşısında puanı 90+6'da kaptı!
-
8
Real Madrid, La Liga'da seriye bağladı
-
7
Galatasaray'dan Barcelona'nın genç yıldızına dev teklif!
-
6
Rıdvan Dilmen'den Wilfried Singo ve Mauro Icardi iddiası
-
5
Fenerbahçe - Gençlerbirliği; Muhtemel 11'ler
-
4
Fenerbahçe'de Talisca'nın yeni maaşı ortaya çıktı!
-
3
Yayın geliri düştükçe rekabet eriyor!
-
2
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u küplere bindiren Oğuz Aydın yanıtı!
-
1
Galatasaray kulislerini karıştıran İddia
- 14:18 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Erman Toroğlu açıklaması
- 14:14 Başakşehir, Gürcü futbolcu ile anlaştı
- 13:56 Galatasaray'da Kenan Yıldız'a özel önlem: Sacha Boey
- 13:52 Hyeon-gyu Oh neden çıplak ayak ısındı? Açıkladı!
- 13:51 Furkan Akar'ın gözü madalyada!
- 13:46 Eren Kalfa'dan altın madalya!
- 13:19 Erzurum spor altyapısına güç kattı
- 12:58 Alvaro Arbeloa'dan Mbappe ve Ronaldo kıyaslaması!
- 12:55 Rivers: "Giannis Antetokounmpo dönüşe yaklaşıyor"
- 12:54 D'Angelo Russell, takas sonrası Wizards'tan ayrılabilir
- 12:53 Bucks, Cam Thomas ile anlaştı
- 12:52 Wizards GM'i Dawkins: "Davis'in bu sezon dönmesi bekleniyor"
- 12:49 Göztepe evinde Vakıfbank'ı ağırlıyor
- 12:46 Lillard ve Booker, 3 Sayı Yarışması kadrosunun başını çekiyor
- 12:40 Galatasaray'dan Barcelona'nın genç yıldızına dev teklif!
- 12:20 Fenerbahçe'nin yaz transfer hedefi: Kevin Zenon
- 12:14 Shane Larkin: "İlk kez birinin Ergin Ataman'a 'Ataman gibi saldırdığını' gördüm"
- 12:13 Hayes-Davis'e 2.5 yıl için 10 milyon!
- 12:07 Badminton'da hedef Avrupa şampiyonluğu!
- 12:02 Dünya basını, Hyeon-Gyu Oh'un golünü konuşuyor!
- 11:59 Fenerbahçe - Gençlerbirliği; Muhtemel 11'ler
- 11:17 Van der Wiel: ''Futbol bir hapishanedir''
- 11:16 Fransızlardan N'Golo Kante için Dünya Kupası vurgusu!
- 11:10 Emenike, Nijerya'da hastane yaptırdı
- 11:02 Tedesco'yu tedirgin eden gerçek: Kerem ve Musaba
- 11:01 Rıdvan Dilmen'den Wilfried Singo ve Mauro Icardi iddiası
- 10:30 Sultanlar Liginde 21. hafta başlıyor!
- 10:27 Nihat Kahveci: "Ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da"
- 10:23 Dominik Livakovic'ten flaş transfer itirafı!
- 10:18 Erman Toroğlu'ndan ortalığı karıştıracak iddia: Dursun Özbek & Hacıosmanoğlu
- 10:07 Leonard'ın 41 sayısıyla Clippers, Wolves'u farklı geçti
- 10:02 Haluk Yürekli: "Noa Lang, muazzam bir transfer"
- 10:01 Beşiktaş, Panionios'a konuk oluyor
- 09:46 Domenico Tedesco'nun kozu Talisca!
- 09:46 Yüksel Yıldırım, Samasunspor'un hedeflerini açıkladı
- 09:31 Trump'tan, Super Bowl tepkisi!
- 09:17 Yayın geliri düştükçe rekabet eriyor!
- 09:07 Galatasaray kulislerini karıştıran İddia
- 08:48 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 08:42 Fenerbahçe'de Talisca'nın yeni maaşı ortaya çıktı!
- 08:32 Fenerbahçe'den Trabzonspor'u küplere bindiren Oğuz Aydın yanıtı!
- 08:16 Trio yorumladı: Galatasaray'ın attığı golün iptali gerekir mi?
- 08:15 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi
- 08:12 Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks
- 00:53 Juventus, Lazio karşısında puanı 90+6'da kaptı!
- 00:53 Real Madrid, La Liga'da seriye bağladı
- 00:50 Sacha Boey, 750 gün sonra 'Parçalı' ile sahada
- 00:48 Snowboar'da altın madalya Çekya'nın!
- 00:40 PSG'den tarihi derbide tarihi zafer!
- 00:31 Hollanda Açık Dartta şampiyonluk!
- 00:30 Galatasaray'dan Rizespor'a karşı 8 maçlık seri
- 00:27 Galatasaray, son 2 maçtır gol yemiyor
- 00:20 Osimhen, Galatasaray tarihinde yükseliyor
- 00:16 Yunus Akgün'den kariyerinde bir ilk
- 00:12 Barış Alper'den bu sezon 8. gol
- 00:04 Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçtır namağlup
- 23:53 Fenerbahçe'den Avrupa'da 3 madalya
- 23:47 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası penaltı tepkisi
- 23:29 Fenerbahçe Medicana, Alanyaspor'a karşı çok zorlandı
- 23:20 Rıza Kayaalp altın madalya ile döndü
Alvaro Arbeloa'dan Mbappe ve Ronaldo kıyaslaması!
Real Madrid, La Liga'da seriye bağladı
PSG'den tarihi derbide tarihi zafer!
Atletico Madrid'e büyük şok: Antony
Inter 5 attı, Juventus'a mesaj verdi!
PSV Eindhoven, şubatta şampi...
Ajax, zirvenin çok uzaklarında
İtalyan babadan Kenan Yıldız paylaşımı: "Çocukların yeni umudu"
Chelsea'de Palmer fırtınası sürüyor
Bryan Mbeumo'ya Muhammed Salah benzetmesi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|21
|16
|4
|1
|50
|14
|52
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|21
|13
|6
|2
|41
|23
|45
|4
|Göztepe
|21
|11
|7
|3
|27
|12
|40
|5
|Beşiktaş
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|6
|Başakşehir
|21
|9
|6
|6
|36
|22
|33
|7
|Samsunspor
|21
|7
|9
|5
|24
|24
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|21
|4
|11
|6
|22
|24
|23
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Konyaspor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|13
|Rizespor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|14
|Antalyaspor
|21
|5
|5
|11
|19
|34
|20
|15
|Eyüpspor
|21
|4
|6
|11
|17
|30
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12