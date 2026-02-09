09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Alvaro Arbeloa'dan Mbappe ve Ronaldo kıyaslaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeola, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.

calendar 09 Şubat 2026 12:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alvaro Arbeloa'dan Mbappe ve Ronaldo kıyaslaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Valencia'ya karşı alınan galibiyetin ardından yıldız futbolcu Kylian Mbappe için dikkat çeken ifadeler kullandı. Arbeloa, gol atan Mbappé'yi överken, Fransız yıldızı Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.

"NEDEN CRISTIANO RONALDO'YU GEÇMESİN?"

Maç sonrası önce Real Madrid TV'ye, ardından basın toplantısında konuşan Arbeloa, Mbappe için şu sözleri kullandı:

"Kylian için artık sıfatlar yetersiz kalıyor. Cristiano gibi bir şey daha göremeyeceğimi düşünüyordum ama bu yolda ilerliyor. Neden Cristiano'yu geçmesin? Bunu yapabilecek biri varsa, o da Kylian."

"RONALDO'NUN İZİNDEN GİDECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP"

Arbeloa, Mbappe'nin takımda olmasını "büyük bir şans" olarak nitelendirirken, Fransız yıldızı "şu anda dünyanın en iyi oyuncusu" olarak tanımladı:

"Cristiano'nun yaptıkları uzaylı işiydi. Kylian'ın hâlâ önünde uzun bir yol var ama onun izinden gidebilecek tüm özelliklere sahip."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.