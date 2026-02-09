09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Rivers: "Giannis Antetokounmpo dönüşe yaklaşıyor"

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, baldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Giannis Antetokounmpo'nun dönüşe yaklaştığını ve sezonu kapatma gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.

09 Şubat 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rivers, yaptığı açıklamada,
"Sağlıklı olduğu zaman oynayacak. Bizim için önemli olan tamamen sağlıklı olması. Dönüşe yaklaşıyor, çalışıyor, iyi görünüyor. O yüzden umarım beklediğimizden daha erken döner," ifadelerini kullandı.

Deneyimli koç, Antetokounmpo'nun dönüşü için net bir tarih vermedi. Yunan yıldız, 23 Ocak'ta baldır sakatlığı yaşamış ve sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalmasının beklendiğini açıklamıştı.

Antetokounmpo, cuma günü parkede bir antrenman da gerçekleştirdi.

Bucks, bu sezon Giannis'in yokluğunda 6 galibiyet – 14 mağlubiyet aldı. Milwaukee, Doğu Konferansı'nda 12. sırada bulunuyor.

