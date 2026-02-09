Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, baldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Giannis Antetokounmpo'nun dönüşe yaklaştığını ve sezonu kapatma gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.



Rivers, yaptığı açıklamada,

"Sağlıklı olduğu zaman oynayacak. Bizim için önemli olan tamamen sağlıklı olması. Dönüşe yaklaşıyor, çalışıyor, iyi görünüyor. O yüzden umarım beklediğimizden daha erken döner," ifadelerini kullandı.



Deneyimli koç, Antetokounmpo'nun dönüşü için net bir tarih vermedi. Yunan yıldız, 23 Ocak'ta baldır sakatlığı yaşamış ve sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalmasının beklendiğini açıklamıştı.



Antetokounmpo, cuma günü parkede bir antrenman da gerçekleştirdi.



Bucks, bu sezon Giannis'in yokluğunda 6 galibiyet – 14 mağlubiyet aldı. Milwaukee, Doğu Konferansı'nda 12. sırada bulunuyor.



