09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Başakşehir, Gürcü futbolcu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Gürcü futbolcu Saba Kharebashvili için Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.

calendar 09 Şubat 2026 14:14
Süper Lig'de çıktığı son 8 haftada 6 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir flaş bir transfere imza atıyor.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı turuncu-lacivertliler, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Gürcistan basınından Geo Team'in haberine göre turuncu-lacivertliler, 17 yaşındaki sol bekin transfer için Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.

5 YILLIK İMZA

Saba Kharebashvili, an itibarıyla Antalya'da kamp yapan Dinamo Tiflis'ten ayrılarak İstanbul'a gelecek.

Başakşehir için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini İstanbul ekibine bağlayan 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak olan genç oyuncu, yaz aylarında Başakşehir'e katılacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
