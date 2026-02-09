Başakşehir, Gürcü futbolcu ile anlaştı

Süper Lig'de çıktığı son 8 haftada 6 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir flaş bir transfere imza atıyor.



Nuri Şahin'in çalıştırdığı turuncu-lacivertliler, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.



Gürcistan basınından Geo Team'in haberine göre turuncu-lacivertliler, 17 yaşındaki sol bekin transfer için Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.



5 YILLIK İMZA



Saba Kharebashvili, an itibarıyla Antalya'da kamp yapan Dinamo Tiflis'ten ayrılarak İstanbul'a gelecek.



Başakşehir için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini İstanbul ekibine bağlayan 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak olan genç oyuncu, yaz aylarında Başakşehir'e katılacak.

