Zenit, Jhon Duran'ı resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı 22 yaşındaki forvet Jhon Duran, Rusya ekiplerinden Zenit'e katıldı.
Zenit, sezon sonuna kadar kiraladığı Duran'ı şu paylaşımla duyurdu:
Kolombiyalı 22 yaşındaki forvet, bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 21 maça çıkıp 5 gol 2 asist yaptı.
PERFORMANSI
Zenit, Jhon Duran'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.pic.twitter.com/ypCLYIQ00q
— Sporx (@sporx) February 9, 2026
