09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Jayson Tatum'ın dönüşü için henüz zaman var

Boston Celtics basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, Jayson Tatum'ın aşil tendonundaki yırtık sonrası iyileşme sürecinin hâlâ tamamlanmadığını ve yıldız oyuncunun sahalara dönüşü konusunda aceleci davranmayacaklarını açıkladı.

Cuma günü konuşan Stevens, Tatum'ın rehabilitasyon sürecinde önemli aşamalar kaydettiğini ancak henüz hazır olmadığını vurguladı.
"Birçok eşiği geçti, giderek daha fazla şey yapıyor ve yapmaya devam edecek," diyen Stevens, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim tarafımızdan herhangi bir baskı yok. Ama aynı zamanda 'Hadi bir hafta daha bekle' diyen bir yaklaşım da olmayacak. Ne zaman hazır olursa, o zaman hazırdır."

Tatum, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, bu sezonki başarılı Celtics kadrosuna sakatlıktan döndükten sonra nasıl uyum sağlayacağını sık sık düşündüğünü ifade etmişti. Boston Celtics, şu anda 34 galibiyet – 18 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor.

"Bazen kafamda şu düşünce oluyor: Bu nasıl işleyecek?" diyen Tatum, süreci şu sözlerle anlatmıştı:
"Sakatlıktan dönüp sezonun 50–60 maç ilerisine gelmiş bir takıma kendimi entegre etmek nasıl görünecek? Elbette bazı zorluklar olabilir. Aklıma şu da geliyor: Geri dönmeli miyim? Beklemeli miyim? Açıkçası son iki haftadır neredeyse her gün bunu düşünüyorum."

Brad Stevens ise Tatum'ın sahada olduğu bir Celtics'in her zaman daha iyi olacağını yineledi.
"Jayson Tatum'a sahip olan herhangi bir takım açıkça daha iyi olur," diyen Stevens, "Gerekirse bunu ona her gün söylerim. Çünkü ligdeki 30 takımın tamamı onunla çok daha güçlü olur," ifadelerini kullandı.

Celtics, takas döneminde kadrosunda önemli hamleler yaptı. Bu süreçte öne çıkan transfer ise Nikola Vučević'in kadroya katılması oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
