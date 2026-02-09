Boston Celtics basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, Jayson Tatum'ın aşil tendonundaki yırtık sonrası iyileşme sürecinin hâlâ tamamlanmadığını ve yıldız oyuncunun sahalara dönüşü konusunda aceleci davranmayacaklarını açıkladı.



Cuma günü konuşan Stevens, Tatum'ın rehabilitasyon sürecinde önemli aşamalar kaydettiğini ancak henüz hazır olmadığını vurguladı.

"Birçok eşiği geçti, giderek daha fazla şey yapıyor ve yapmaya devam edecek," diyen Stevens, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim tarafımızdan herhangi bir baskı yok. Ama aynı zamanda 'Hadi bir hafta daha bekle' diyen bir yaklaşım da olmayacak. Ne zaman hazır olursa, o zaman hazırdır."



Tatum, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, bu sezonki başarılı Celtics kadrosuna sakatlıktan döndükten sonra nasıl uyum sağlayacağını sık sık düşündüğünü ifade etmişti. Boston Celtics, şu anda 34 galibiyet – 18 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor.



"Bazen kafamda şu düşünce oluyor: Bu nasıl işleyecek?" diyen Tatum, süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Sakatlıktan dönüp sezonun 50–60 maç ilerisine gelmiş bir takıma kendimi entegre etmek nasıl görünecek? Elbette bazı zorluklar olabilir. Aklıma şu da geliyor: Geri dönmeli miyim? Beklemeli miyim? Açıkçası son iki haftadır neredeyse her gün bunu düşünüyorum."



Brad Stevens ise Tatum'ın sahada olduğu bir Celtics'in her zaman daha iyi olacağını yineledi.

"Jayson Tatum'a sahip olan herhangi bir takım açıkça daha iyi olur," diyen Stevens, "Gerekirse bunu ona her gün söylerim. Çünkü ligdeki 30 takımın tamamı onunla çok daha güçlü olur," ifadelerini kullandı.



Celtics, takas döneminde kadrosunda önemli hamleler yaptı. Bu süreçte öne çıkan transfer ise Nikola Vučević'in kadroya katılması oldu.



