Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi Nijerya'ya gidiyor

Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi, babasının cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Nijerya'ya gidecek.

calendar 09 Şubat 2026 16:58 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 17:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, babası vefat eden Wilfred Ndidi'nin yarın Nijerya'ya gideceğini duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Wilfred Ndidi, merhum babasının cenaze törenine katılmak üzere teknik ekibimizin bilgisi ve izni dahilinde yarın (10 Şubat) Nijerya'ya gidecek."

