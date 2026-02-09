09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
0-057'
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Mathilde Gremaud'dan altın madalya

İsviçreli Mathilde Gremaud, serbest stil kayak kadınlar slopestyle kategorisinde üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti

calendar 09 Şubat 2026 17:35
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar slopestyle kategorisinde İsviçreli Mathilde Gremaud, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde serbest stil kayak kadınlar slopestyle müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

İkinci hakkında 86,96 puan toplayan Mathilde Gremaud, üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti.

Gremaud, serbest stil kayakta olimpiyat şampiyonluğunu koruyan ilk kadın sporcu oldu.

Çinli Eileen Gu, 86,58 puanla gümüş, Kanadalı Megan Oldham ise 76,46 puanla bronz madalya aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 6 7 8 16 21 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 10 9 16 41 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
