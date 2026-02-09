Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından Metta World Peace, eski All-Star Gilbert Arenas'ın oğlu Alijah Arenas'ın, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın veliahtı olduğunu söyledi.



World Peace, şu anda NCAA Division I'da USC forması giyen Alijah Arenas'a övgüler yağdırırken, genç oyuncunun ilk kolej sezonunda gösterdiklerinden son derece etkilendiğini belirtti.



X platformunda paylaşılan bir videoda konuşan World Peace,

"Bu çocuk yeni Kobe olacak," ifadelerini kullandı.



Açıklamasını sürdüren World Peace,

"Bence 24 numarayı almasına ya da böyle şeylere ihtiyacı yok. O, bir sonraki Alijah olabilir. Ama bu çocuk bir sonraki Kobe," dedi.



Genç oyuncunun geleceğine dair iddialı bir öngörüde de bulunan World Peace,

"Beşinci ya da altıncı yılında MVP olur mu? Açıkçası bu biraz zor, çünkü Wembanyama ve başka oyuncular da var. Ama MVP olabileceği dönem muhtemelen beşinci ile yedinci yıllar arası. Daha erken de olabilir, ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin değilim," ifadelerini kullandı.



NBADraft.net'e göre Alijah Arenas, yaklaşan NBA Draftı'nda ilk 10 sıradan seçilmesi beklenen oyuncular arasında yer alıyor.



USC'deki çaylak sezonunda Arenas, maç başına 11.8 sayı, 2.8 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynarken, %32.3 saha içi isabet oranı yakaladı.



