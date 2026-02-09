09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

World Peace: "Gilbert Arenas'ın oğlu, yeni Kobe"

Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından Metta World Peace, eski All-Star Gilbert Arenas'ın oğlu Alijah Arenas'ın, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın veliahtı olduğunu söyledi.

calendar 09 Şubat 2026 16:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
World Peace: 'Gilbert Arenas'ın oğlu, yeni Kobe'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından Metta World Peace, eski All-Star Gilbert Arenas'ın oğlu Alijah Arenas'ın, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın veliahtı olduğunu söyledi.

World Peace, şu anda NCAA Division I'da USC forması giyen Alijah Arenas'a övgüler yağdırırken, genç oyuncunun ilk kolej sezonunda gösterdiklerinden son derece etkilendiğini belirtti.

X platformunda paylaşılan bir videoda konuşan World Peace,
"Bu çocuk yeni Kobe olacak," ifadelerini kullandı.

Açıklamasını sürdüren World Peace,
"Bence 24 numarayı almasına ya da böyle şeylere ihtiyacı yok. O, bir sonraki Alijah olabilir. Ama bu çocuk bir sonraki Kobe," dedi.

Genç oyuncunun geleceğine dair iddialı bir öngörüde de bulunan World Peace,
"Beşinci ya da altıncı yılında MVP olur mu? Açıkçası bu biraz zor, çünkü Wembanyama ve başka oyuncular da var. Ama MVP olabileceği dönem muhtemelen beşinci ile yedinci yıllar arası. Daha erken de olabilir, ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin değilim," ifadelerini kullandı.

NBADraft.net'e göre Alijah Arenas, yaklaşan NBA Draftı'nda ilk 10 sıradan seçilmesi beklenen oyuncular arasında yer alıyor.

USC'deki çaylak sezonunda Arenas, maç başına 11.8 sayı, 2.8 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynarken, %32.3 saha içi isabet oranı yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.