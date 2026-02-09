09 Şubat
Başakşehir, Saba Kharebashvili'yi açıkladı

Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu, 18 yaşına gelince Başakşehir'e katılacak.

09 Şubat 2026 17:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: ibfk.com.tr
Başakşehir, Saba Kharebashvili'yi açıkladı




Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Genç futbolcu, 18 yaşına geleceği yeni sezonla birlikte Başakşehir'e katılacak.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır.

Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir."

