Başakşehir, Saba Kharebashvili'yi açıkladı

Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Genç futbolcu, 18 yaşına geleceği yeni sezonla birlikte Başakşehir'e katılacak.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır.
Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir."
