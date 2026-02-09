09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
0-057'
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Super Bowl maçına hapishane tulumu ile geldi

Patriots'tan Mack Hollins, Super Bowl maçına "hapishane tulumu ve prangayla" geldi

calendar 09 Şubat 2026 17:20
Haber: AA
Super Bowl maçına hapishane tulumu ile geldi
New England Patriots forması giyen Mack Hollins, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'a "hapishane tulumu ve ayağında prangayla" geldi.

Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nın koridorlarında maç öncesi görüntülenen Hollins'in tulumunda Colorado'daki yüksek güvenlikli bir hapishaneye atıfta bulunan "Range 13" yazarken 32 yaşındaki oyuncu, ellerindeki kelepçeler ve yüzündeki plastik maskeyle ilgi odağı oldu.

Hollins'in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmenlere ve ABD vatandaşlarına yönelik tutumunu protesto ettiği yorumları yapıldı.

Super Bowl'da New England Patriots'ı 29-13 yenen Seattle Seehawks, tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 6 7 8 16 21 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 10 9 16 41 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
