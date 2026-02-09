09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
0-05'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
0-04'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-05'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Spalletti'den transfer itirafı

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, "Devre arası transfer döneminde bir forvet transfer etmek istedik ancak başarılı olamadık." şeklinde konuştu.

calendar 09 Şubat 2026 18:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Spalletti'den transfer itirafı
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, geride kalan devre arası transfer dönemi için bir itirafta bulundu.

Ligde Lazio ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından forvet eksikliği ile ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Spalletti, devre arası transfer döneminde bir golcü takviyesi yapmak istediklerini ancak transferi gerçekleştiremediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Belirli bir özelliğin eksik olup olmadığına bakılmaksızın daha da güçleniyoruz. Sadece forvetin eksikliği değil çünkü devre arasında bir forvet transfer etmeye çalıştık ama başaramadık." sözlerini sarf etti.

YOUSSEF EN-NESYRI
RANDAL KOLO MUANI

Juventus, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Tottenham'dan eski oyuncusu Randal Kolo Muani ile ilgilenmişti.

En-Nesyri, N'Golo Kante transferiyle birlikte Fenerbahçe'den Al Ittihad'e transfer oldu. Kolo Muani ise Tottenham'da kaldı.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
